Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux, pluies sur les côtes du Centre- Est

La Météo en Tunisie affiche un temps passagèrement nuageux, mercredi 31 décembre 2025. Le ciel sera parfois densement nuageux sur les régions côtières du Nord, avec des pluies provisoirement orageuses qui vont toucher localement pendant la nuit les côtes du Centre- Est.

Pour le reste des régions, le temps demeurera partiellement nuageux, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera du secteur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera houleuse et les températures maximales seront comprises entre 09 et 13 degrés sur les régions du Nord-Ouest et du Centre et entre 14 et 18 degrés ailleurs.