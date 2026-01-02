Cité des Sciences à Tunis : l’ATSN organise sa 12ᵉ Journée dédiée à la nutrition, au diabète et à l’IA

La Cité des Sciences à Tunis accueillera la 12ᵉ Journée Scientifique de l’Association Tunisienne des Sciences de la Nutrition (ATSN), un rendez-vous majeur réunissant professionnels de la santé, chercheurs et spécialistes de la nutrition autour de thématiques d’actualité à fort impact scientifique et sociétal.

Cette rencontre sera consacrée à trois axes principaux. Le premier portera sur la nutrition et l’oncologie, en abordant le rôle de l’alimentation dans la prévention du cancer ainsi que la prise en charge nutritionnelle des patients atteints de pathologies cancéreuses.

Le second thème sera dédié au diabète et au mois de Ramadan, avec la présentation des dernières nouveautés et recommandations visant à optimiser la gestion des patients diabétiques pendant cette période particulière.

Cette journée à la cité des sciences à Tunis mettra aussi en lumière le lien entre intelligence artificielle et rédaction scientifique, en explorant les usages, les outils disponibles et les bonnes pratiques pour la recherche et la publication académique.

En marge des travaux scientifiques, cette journée sera également marquée par la tenue de l’Assemblée Générale annuelle de l’ATSN, au cours de laquelle aura lieu l’élection du nouveau Bureau de l’association. Il est rappelé que seuls les membres à jour de leur adhésion seront autorisés à participer au vote.

