FILT 2026 : candidatures ouvertes aux Prix de la Créativité littéraire et aux Prix de l’Édition jusqu’à fin janvier

La FILT 2026, ou 40e Foire Internationale du Livre de Tunis, prévue du 23 avril au 3 mai 2026 au parc des expositions du Kram, marque une nouvelle étape majeure pour la scène littéraire et éditoriale tunisienne.

Les candidatures aux Prix de la Créativité Littéraire et Intellectuelle ainsi qu’aux deux Prix de l’Édition restent ouvertes jusqu’au 30 janvier 2026, dans le cadre de la 40ème édition du FILT.

Les Prix de la Créativité Littéraire et Intellectuelle comprennent six distinctions, chacune dotée de 15 000 dinars tunisiens. Il s’agit du Prix Bechir Khraief du roman, du Prix Ali Douagi de la nouvelle, du Prix Fatima Haddad de l’écriture philosophique, du Prix Taher Haddad des études humanistes et littéraires, du Prix Mustapha Khraief de poésie et du Prix Sadek Mazigh de la traduction de ou vers l’arabe.

Pour être éligibles, les candidats doivent être de nationalité tunisienne. Les ouvrages soumis doivent avoir été publiés après le 1er janvier 2025, ne pas avoir déjà remporté de prix, et les publications à compte d’auteur ne sont pas acceptées, conformément au règlement officiel.

Par ailleurs, deux Prix de l’Édition, dotés de 10 000 dinars chacun, sont également ouverts. Il s’agit du Prix Abdelkader Ben Cheikh du meilleur éditeur de récits pour enfants ou adolescents et du Prix Noureddine Ben Kedher du meilleur éditeur tunisien.

Les critères de participation portent notamment sur la qualité des publications, le respect des normes juridiques et professionnelles, l’ancienneté dans le domaine de l’édition, la participation aux salons et expositions, ainsi que les capacités de diffusion, de commercialisation et d’employabilité.

Les dossiers de candidature doivent être déposés directement au bureau d’ordre de l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, situé à la Cité de la Culture, ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’ensemble des conditions et documents requis pour chaque prix est disponible sur la page officielle de la Foire internationale du livre de Tunis sur les réseaux sociaux.

Tekiano