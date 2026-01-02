Le Club de robotique ENET’Com organise la sixième édition de son événement ENETROBOTS V6.0

Le Club de robotique de l’École nationale d’électronique et des télécommunications de Sfax (ENET’Com) a lancé la sixième édition de son événement phare, ENETROBOTS V6.0, qui se tiendra le 8 février 2026 sur le campus de l’école à Sfax, sous le thème : « Une nouvelle ère de la robotique commence ».

Ouvert aux étudiants, aux passionnés et aux professionnels, cet événement se veut bien plus qu’une simple compétition. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable de l’innovation technologique en Tunisie, alliant défi technique, créativité et esprit de compétition.

Le programme comprend des épreuves robotiques exigeantes, conçues pour mettre à l’épreuve la créativité, les compétences techniques et la capacité des participants à résoudre des problèmes sous pression. Des expositions interactives mettront également en lumière les dernières avancées en robotique, en électronique, en automatisation et en intelligence artificielle, offrant ainsi un espace d’échange et de découverte.

L’apogée de la journée sera marquée par une compétition finale électrisante, au cours de laquelle les meilleures équipes s’affronteront dans une ambiance intense pour décrocher le titre de champion ENETROBOTS V6.0. « Seuls les plus intelligents et les plus audacieux parviendront au sommet », préviennent les organisateurs.

ENETROBOTS V6.0 incarne l’esprit pionnier de la nouvelle génération d’ingénieurs tunisiens, où la créativité devient une mission et la technologie, une aventure collective.

Tekiano avec TAP