Météo en Tunisie : ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays

La Météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble des régions du pays, vendredi 02 janvier 2025 avec des températures maximales qui se situent aux alentours de 13 degrés, sur Ouest, et entre 16 et 21 degrés, ailleurs.

Le vent soufflera du secteur nord-ouest relativement fort à fort, près de côtes Est et au centre, et localement à Sfax et à Gafsa, avec une vitesse qui dépassera, temporairement, les 60 km/h, sous forme de rafales. La vitesse du vent sera faible à modérée ailleurs.

La mer sera très agitée sur les côtes Est du pays, et peu agitée, ailleurs, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM).