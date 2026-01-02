Samsung exploitera un hall d’exposition autonome au CES 2026 pour une expérience unique de l’écosystème AI

Une vitrine pour transformer le paradigme de l’exposition grâce à des expériences immersives et à des forums technologiques avec d’éminents leaders d’opinion.

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui qu’elle entend s’affranchir audacieusement du cadre d’exposition conventionnel en présentant un nouveau paradigme d’exposition avec The First Look, organisé lors du CES 2026, le plus grand salon mondial de l’électronique grand public qui se tiendra à Las Vegas, dans l’État du Nevada, du 6 au 9 janvier.

Pour The First Look, l’entreprise passe d’un stand public au sein du Las Vegas Convention Center (LVCC) à un hall d’exposition autonome au Wynn de Las Vegas. Samsung y organisera une expérience reprenant les techniques utilisées dans les galeries d’art et les musées pour dévoiler ses nouveaux produits et technologies.

À cette fin, l’entreprise a construit son espace d’exposition, la Samsung Exhibition Zone, à une échelle inégalée dans l’industrie, ce qui permet à toutes les activités – expositions de produits, présentations, événements, forums technologiques et consultations avec des clients et partenaires clés – d’être menées de manière organique dans un lieu unique et intégré.

La zone d’exposition reflète l’engagement ferme de Samsung dans la transformation du paradigme d’exposition : allant au-delà d’un simple changement de lieu, elle mise sur une approche centrée sur l’expérience de la clientèle.

Au-delà des simples gammes de produits : expérimenter l’essence de l’AI dans un espace bien conçu

Au CES 2026, Samsung présentera son approche AI unifiée pour sa division Device eXperience (DX) ainsi que l’orientation commerciale globale de l’entreprise. C’est sur la base de cette vision ambitieuse que la société a choisi d’établir un espace d’exposition autonome de grande envergure et de premier ordre au Wynn.

Samsung n’aura aucune limite pour présenter ses innovations de pointe et sera en mesure de faire connaître sa stratégie et sa vision globales en matière d’AI, ainsi que la valeur réelle qu’elle peut apporter aux consommatrices et aux consommateurs.

L’événement « The First Look » a été conçu pour montrer comment la technologie de Samsung peut transformer la vie quotidienne, en allant au-delà de la simple présentation des caractéristiques des nouveaux produits. Pour créer un environnement totalement immersif, l’exposition minimisera les encombrements et offrira une programmation améliorée afin d’offrir aux visiteurs une expérience plus profonde et plus significative.

Une grande vitrine de Samsung AI sur le plus grand site de l’industrie

La zone d’exposition de Samsung a été conçue pour permettre aux visiteuses et aux visiteurs de découvrir intuitivement l’innovation AI de Samsung, ses technologies clés actuelles et son orientation future. Sous le thème « Your Companion to AI Living », l’exposition montre comment Samsung a largement appliqué les technologies AI non seulement dans toutes ses catégories de produits – y compris les appareils mobiles, les appareils ménagers et les écrans – mais aussi dans les fonctions et les services qui les relient.

Les visiteurs pourront découvrir ces capacités AI différenciées, qui offrent une connectivité transparente et permanente, à tout moment et en tout lieu. Cet écosystème hyperconnecté, où les logiciels et l’AI travaillent ensemble pour repousser les limites normales du matériel, est quelque chose que seule Samsung peut offrir.

Les forums technologiques mettent l’accent sur les tendances et technologies récentes du secteur

Au CES 2026, Samsung organisera également une série de tables rondes dans le cadre des forums technologiques, consacrées à l’exploration des dernières tendances de l’industrie et des technologies futures. Les discussions se dérouleront sur deux jours, les 5 et 6 janvier (heure locale), et se composeront de quatre sessions centrées sur l’AI, les appareils ménagers, les services et le design.

Chaque session réunira à la fois des experts de Samsung et des participants issus d’entreprises partenaires, du monde universitaire, des médias et de la communauté des analystes, qui mèneront des discussions approfondies sur les tendances du secteur – mais aussi sur les nouvelles technologies et l’avenir de l’industrie.

Pour en savoir plus sur The First Look, consultez la page d’accueil CES 2026 de la Samsung Newsroom.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.