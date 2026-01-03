Match Tunisie vs Mali : où regarder le match des huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025 le 03 janvier?

Le Match Tunisie vs Mali se joue samedi 03 janvier 2026 dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Le Match Tunisie vs Mali se joue à partir de 20h (Heure tunisienne) au stade Mohamed V à Casablanca.

Le sélectionneur national Sami Trabelsi a promis que l’équipe de Tunisie “montrera son vrai visage face au Mali”, samedi, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, après des performances décevantes lors de la phase de groupes qui ont provoqué une grande colère parmi les supporters.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Mali en direct live sur les chaines beIN Sports ar Max 1, beIN Sports fr 1, Movistar Liga de Campeones, Sport TV 7, Sport Digital et Max Sport 1. Le streaming du Match Tunisie vs Tanzanie est accessible sur le site beinconnect.

