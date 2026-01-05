Film Belles de Nuit de Khedija Lemkecher : le chant des sirènes qui relate le mirage de la migration

Le film Belles de Nuit de Khedija Lemkecher est le premier long-métrage de fiction de la réalisatrice et autrice tunisienne. Il a été présenté pour la première fois en compétition officielle au 45ème Festival international du film du Caire en novembre 2024.

Porté par un casting imposant composé de Bahri Rahali, Fatma ben Saïdane, Ilies Kadri, Younes Megri, Moez Toumi et Amir Tlili (aka Salem Mr), Belles de nuit ou Nawar Ashia explore un sujet redondant dans le cinéma du sud; la migration clandestine ou la harga, la survie dans un environnement précaire, et les périples pour travers la mer méditerranée.

Il propose de suivre l’histoire de Yahia, rôle incarné par l’excellent acteur franco-tunisienne Ilies Kadri, un jeune boxeur issu du quartier défavorisé de Hay Hlel dans la banlieue de Tunis qui aspire à s’affranchir de sa condition et à fuir la précarité dans laquelle il vit, en tentant une migration clandestine vers l’Europe par le biais d’un des bateaux de la mort qui traversent la méditerranée.

Doté d’un talent naturel pour le combat, Yahia est repéré par Djo, un gérant d’une salle de sport locale, qui l’invite à pratiquer la boxe. Il s’entraîne intensément jusqu’à devenir un champion national reconnu. Pourtant, le désir de partir demeure plus fort que celui de rester et de poursuivre sa passion. Il finit par entreprendre un voyage périlleux…

Le film est caractérisé par une cadence lente et un tempo suffoquant, qui reflète le rythme de vie dans le quartier marginal de Hay Hlel. Un temps mortel souligne la réalisatrice, et un rythme de vie ennuyeux qui obsède et irrite les jeunes vivants dans des quartiers similaires, ne trouvant rien à faire à part se rendre dans des cafés.

Malgré la gravité du sujet et la dureté des images, souvent violentes et bouleversantes, le film est caractérisé par une dimension poétique et touchante, qui entraine le spectateur dans ce voyage sensible, baigné dans une mer sublime et bercé par le chant des sirènes, à la poursuite d’un rêve fragile et incertain…

B.A. du film Nawar Achia ou Belles de nuit de Khedija Lemlecher :

Le titre du long-métrage Belles de Nuit est une référence aux fleurs qui s’épanouissent dans la précarité, parfois même dans les poubelles selon la réalisatrice, mais personne ne les regardent car s’ouvrent la nuit et meurent rapidement, là où la ville jette ses déchets. Des milliers de jeunes partagent le destin des ses fleurs, qui bien qu’ayant du potentiel n’ont malheureusement pas la chance de s’épanouir.

Khedija Lemkecher a commencé sa carrière en tant que réalisatrice de documentaires et de films de fiction. Ses derniers courts-métrages ‘La nuit de la lune aveugle’ et ‘Bolbol’, ont été sélectionnés et primés dans plusieurs festivals internationaux. Elle fond avec Moslah Kraiem, la société de productions audiovisuelles Cercina.

Le film Belles de Nuit a été primé au Festival International Cinéma et Migration d’Agadir où il a remporté le Prix de la Réalisation et le Prix spécial du jury pour l’interprétation pour Ilies Kadri. Il est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 07 janvier 2025.

Sara Tanit