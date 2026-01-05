La Fédération tunisienne de football se sépare à l’amiable de l’ensemble du staff technique de la sélection nationale de football. Cette annonce a été faite par sur la page facebook de la Fédération tunisienne de football (FTF) dans la soirée du dimanche 04 janvier 2025.

Cette rupture à l’amiable du contrat liant l’ensemble du staff technique arrive au lendemain de l’élimination des Aigles de Carthage en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), CAN Maroc 2025.

La Tunisie a quitté la compétition après sa défaite face au Mali aux tirs au but (3-2), à l’issue d’un match nul (1-1) après prolongations, disputé samedi soir à Casablanca.

Les Aigles de Carthage se sont contentés précédemment d’une seule victoire, acquise face à l’Ouganda (3-1) lors du match d’ouverture, contre une défaite face au Nigéria (2-3) et un nul face à la Tanzanie (1-1), se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale à la 2e place du groupe C.