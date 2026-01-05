L’Association Les Amis des Oiseaux entame le dénombrement des oiseaux d’eau en Tunisie pour 2026

L’Association Les Amis des Oiseaux entame le dénombrement des oiseaux d’eau en Tunisie pour l’année 2026, dans le cadre d’une action internationale coordonnée par “BirdLife International” et ses partenaires.

Il s’agit d’une action de science citoyenne majeure visant à recenser les populations aviaires, notamment les oiseaux d’eau en janvier. Les données, recueillies par des observateurs bénévoles et professionnels, permettent d’évaluer les tendances démographiques, de surveiller les habitats et de définir des mesures de conservation.

Les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des zones humides. Celles-ci comprennent une grande diversité d’habitats intérieurs, comme les marais, les tourbières, les plaines d’inondation, les cours d’eau et les lacs.

Mais aussi les habitats côtiers, comme les marais salés, les mangroves, les vasières intertidales et les herbiers marins, mais aussi les récifs coralliens et autres zones marines n’excédant pas six mètres de profondeur à marée basse, ainsi que des zones humides artificielles comme les barrages, les retenues, les rizières, les bassins de traitement des eaux usées et les lagunes.

Des visites de terrain seront organisées dans toutes les zones humides d’importance pour les oiseaux d’eau et se poursuivront jusqu’au au 20 janvier 2026 pour observer, identifier, compter et enregistrer tous les oiseaux présents.

En même temps, des informations sur les circonstances et la qualité du comptage ainsi que sur les menaces et problèmes de conservation et de gestion des zones humides seront collectées. Une attention particulière sera prêtée à la mise à mort illégale des oiseaux et à la pollution.

A cet effet, l’association offre aux passionnés des oiseaux et de la nature en Tunisie l’opportunité de participer aux côtés de ses observateurs bénévoles aux différentes visites de terrain. Pour s’inscrire, les personnes intéressées doivent remplir le formulaire suivant.

L’Association “Les Amis des Oiseaux” est une ONG à but non lucratif qui œuvre pour le suivi et la protection de la biodiversité en Tunisie et plus particulièrement des oiseaux et leurs habitats. Elle fait partie du réseau de “Birdlife international”, une organisation non gouvernementale à vocation de protection de la Nature et des oiseaux en particulier.

Tekiano avec TAP