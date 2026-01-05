L’Université de Sousse et le Centre Universitaire de Maghnia (Algérie) scellent un partenariat stratégique

L’Université de Sousse et le Centre Universitaire de Maghnia (Algérie) ont scellé un partenariat stratégique pour renforcer leur coopération académique et scientifique.

L’accord a été signé à Sousse par le président de l’Université de Sousse, Lotfi Belkacem, et le directeur du Centre universitaire algérien, Kadri Riadh, en visite en Tunisie, lit-on dans un communiqué partagé par university of Sousse.

Cet accord s’inscrit dans une dynamique de collaboration tuniso-algérienne, lit-on encore dans le communiqué et porte notamment sur :

– le développement de projets académiques et scientifiques conjoints,

– la promotion de la mobilité des étudiants et des enseignants,

– l’échange d’expertises et de bonnes pratiques,

– le renforcement des liens institutionnels et culturels.

Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des relations universitaires régionales et ouvre de nouvelles perspectives de coopération durable entre l’Université de Sousse et le Centre Universitaire de Maghnia.

Tekiano avec communiqué