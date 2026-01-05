Météo en Tunisie : temps généralement nuageux, pluies attendues la nuit

La Météo en Tunisie affiche un temps généralement nuageux à partiellement très nuageux à l’extrême nord-ouest avec des pluies faibles qui s’étendront la nuit au sud-ouest, lundi 05 janvier 2025 selon l’INM.

Un vent de sud-ouest sera relativement fort à localement fort près des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays. La mer est très agitée au Golfe de Gabès et dans la zone de Chebba et houleuse sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont situées entre 14 et 19 degrés dans les régions ouest et la région du Cap Bon et entre 20 et 24 degrés dans le reste des régions.