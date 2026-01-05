SOS Villages d’Enfants Tunisie : plus de 8700 personnes ont bénéficié des services de l’association en 2025

L’Association tunisienne des Villages d’Enfants SOS a enregistré des résultats remarquables en 2025 en dépassant l’objectif des 8 000 bénéficiaires fixé en début d’année.

Au total, 8 747 personnes, issues de 1 850 familles, ont bénéficié des services de prise en charge et d’accompagnement de l’association, soit une augmentation de plus de 3 700 bénéficiaires par rapport à 2024 précise l’association dans son communiqué.

Ce succès repose en grande partie sur la mobilisation de plus de 40 000 Tunisiens, résidant en Tunisie et à l’étranger. Leur soutien s’est concrétisé par des dons effectués via le site officiel de l’association SOS Villages d’enfants Tunisie, www.sosve.tn , des virements bancaires ou encore des contrats de parrainage mensuel (PAP).

Dans le cadre de l’extension de ses interventions et du développement de ses services de soutien à la famille et de prévention de l’abandon, l’association a ouvert, au cours de l’année 2025, deux nouveaux bureaux à Jendouba et Sidi Bouzid.

Grâce à ces nouvelles structures, les Villages d’Enfants SOS couvrent désormais 11 gouvernorats, illustrant leur volonté de se rapprocher des familles les plus démunies et de répondre efficacement à leurs besoins sociaux et humanitaires.

L’association prévoit, dans les prochaines années, d’étendre sa présence à l’ensemble des gouvernorats tunisiens, en complémentarité avec les efforts de l’État, afin de renforcer la protection des enfants privés de soutien familial et de promouvoir leur droit à grandir dans un environnement stable et sécurisé.

Les Villages d’Enfants SOS Tunisie soulignent que ces résultats positifs sont le fruit de la confiance des Tunisiens de l’intérieur et de l’extérieur du pays, du soutien des institutions publiques, de l’engagement des bénévoles et des médias, ainsi que du dévouement constant des équipes de terrain, mobilisées sans relâche pour servir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Tekiano avec communiqué