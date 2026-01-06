De ‘Sahar El Layali’ à l’Académie d’Art de Carthage : Tamer Habib transmet l’art du scénario à la nouvelle génération tunisienne

Tamer Habib, l’une des plumes les plus influentes du cinéma et de la télévision arabes contemporains, sera en Tunisie les 7, 8 et 9 janvier 2026 pour une masterclass exceptionnelle dédiée à l’écriture scénaristique, à l’initiative de l’Académie d’Art de Carthage (AAC).

Cette venue marque un événement inédit en Tunisie : pour la première fois, une académie de formation professionnelle spécialisée dans les métiers d’art et de la création accueille une figure majeure du scénario arabe, offrant ainsi à ses apprenants — et plus largement aux professionnels du secteur — un accès direct à un savoir international de très haut niveau.

Tamer Habib, une signature majeure du récit arabe contemporain

Scénariste égyptien de renom, Tamer Habib s’est imposé comme une référence incontournable grâce à des œuvres explorant avec subtilité les relations humaines, les tensions émotionnelles et les contradictions de la société bourgeoise arabe, portées par une écriture sensible et profondément psychologique.

Tamer Habib se révèle au grand public avec des scénarii inédits comme celui du film Sahar El Layali (2003) , film devenu culte, avant d’enchaîner une série de succès cinématographiques parmi lesquels Aan El Eshq Wal Hawa (2006), Teymour & Shafika, 18 Days, Wahed Sahih (2011) et Aswar El Qamar (2015).

À la télévision, il signe également plusieurs séries emblématiques qui ont marqué le public arabe, telles que Khass Geddan, Sharbat Loz, Tariqi, Grand Hotel, Helwa El Donia ou encore Leabat El Nesyan.

AAC : former autrement, connecter réellement

Au-delà de l’événement, cette masterclass illustre la vision pédagogique distinctive de l’Académie d’Art de Carthage : former des créateurs ancrés dans leur époque, connectés aux plus grands acteurs de l’écosystème régional et international, et conscients des réalités professionnelles de leurs métiers.

Les apprenants de L’Académie d’Art de Carthage (AAC) bénéficient ainsi de privilèges rares :

– des rencontres directes avec des figures majeures du cinéma et de la création,

– une immersion dans des pratiques professionnelles réelles,

– un accès à des réseaux artistiques et créatifs au-delà des frontières,

– et une exposition aux standards internationaux du storytelling et de la production.

Dans un secteur où le réseau, la transmission et l’expérience comptent autant que la technique, cette proximité avec les grands noms de l’industrie constitue un levier décisif pour les futurs scénaristes, réalisateurs et créateurs de contenu.

Trois jours pour écrire, penser et professionnaliser le récit

Durant ces trois journées, Tamer Habib animera des rencontres, ateliers et échanges approfondis autour de :

– l’écriture scénaristique,

– la construction des personnages,

– le développement des arcs narratifs,

– et les enjeux contemporains du scénario dans le monde arabe.

Ces sessions aborderont à la fois la dimension créative du métier et ses réalités professionnelles, offrant aux participants une compréhension globale et concrète de l’industrie du scénario.

Une académie comme plateforme culturelle régionale

À travers cette initiative, l’Académie d’Art de Carthage réaffirme sa mission : transformer la passion artistique en véritable trajectoire professionnelle.

En plaçant l’humain, la pratique et l’employabilité au cœur de son approche pédagogique, l’AAC forme une nouvelle génération de professionnels du cinéma, designers et artistes visuels capables de répondre aux exigences du marché tout en contribuant activement au rayonnement culturel de la Tunisie.

En connectant ses apprenants aux plus grands acteurs de l’écosystème créatif régional et international, l’Académie d’Art de Carthage œuvre à façonner l’avenir créatif du pays et à inscrire les talents tunisiens dans les standards globaux du cinéma, du design, de l’animation et au-delà.

Tekiano avec communiqué