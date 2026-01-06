FIFEJ Sousse, le Festival International du Film pour l’enfance revient pour une 15ème édition : ouverture des inscription

Le Festival International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse (FIFEJ) de Sousse annonce officiellement l’ouverture des inscriptions pour sa 15ᵉ édition, qui se tiendra du 6 au 11 avril 2026 à Sousse.

Le FIFEJ invite les créateurs à soumettre leurs films longs et courts, dans les genres fiction, documentaire et animation, pour les sections officielles et parallèles du festival. La période d’inscription est fixée du 5 janvier au 15 mars 2026.

Les candidatures peuvent être déposées directement via le site officiel du festival : https://fifej.org/inscriptions-films-2026/.

Cette nouvelle édition du FIFEJ vise à mettre en lumière les meilleures œuvres cinématographiques destinées à l’enfance et à la jeunesse, au niveau national et international et renforcer le rôle du cinéma comme outil d’éducation et de sensibilisation pour les jeunes spectateurs.

Ce festival offre également un espace d’expression artistique et de dialogue culturel, favorisant la découverte de diverses expériences cinématographiques.

Le festival encourage tous les réalisateurs, producteurs et institutions cinématographiques à soumettre leurs films avant la date limite et leur souhaite beaucoup de succès pour cette édition prometteuse.

TEKIANO