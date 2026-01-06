LEGO Smart Play : La brique intelligente ou Smart Brick qui révolutionne le jeu au CES 2026

LEGO Smart Play : La brique intelligente qui révolutionne le jeu au CES 2026

LEGO présente au salon CES 2026 à Las Vegas sa Smart Play, basé sur la brique intelligente qui fusionne héritage physique et technologie immersive. Appelée Smart Brick, cette innovation intègre capteurs, audio et connectivité pour des constructions vivantes sans écran ni hub visible.

Dévoilée le 5 janvier 2026, la Smart Brick marque la plus grande avancée depuis la Minifigurine de 1978, ciblant d’abord des sets Star Wars qui seront disponibles pour le grand public dès mars.​

La Smart Brick respecte le format iconique 2×4 de la brique, compatible avec toutes les briques LEGO existantes, évitant les designs futuristes intrusifs. Elle embarque un accéléromètre pour détecter mouvements et chocs, des capteurs de lumière et son, un haut-parleur miniaturisé et un synthétiseur audio. Cela provoque des effets immersifs comme les vrombissements de moteurs, les tirs laser ou des dialogues thématiques.

Alimentée par une batterie rechargeable par induction, la brique intelligente communique via BrickNet, un protocole NFC/Bluetooth low-energy avec Smart Tags (plaques réactives) et des Minifigurines connectées.​ Le traitement local élimine la latence et la dépendance cloud, préservant un jeu libre.

Un vaisseau incliné active des propulseurs sonores et un impact déclenche des grésillements à chaque geste, module l’expérience en temps réel. LEGO dépose plus de 20 brevets pour cette modularité durable, contrastant avec les échecs passés comme les moteurs Powered Up obsolètes.​

Le CES 2026 qui se déroule du 6 au 9 janvier à Las Vegas, sert de rampe idéale pour Smart Play, salon où tech et divertissement convergent. LEGO opte pour un lancement hybride Billund-Las Vegas le 5 janvier, avec démonstrations live prouvant réactivité sur plus de 10 structures Star Wars.

Cette vitrine cible investisseurs et médias face à la concurrence digitale (VR, apps gamifiées), réaffirmant le tactile comme antidote à l’écran omniprésent.​

L’événement souligne la durabilité de ce nouveau jouet grâce à des batteries recyclables, et mise à jour OTA sans démontage. Les précommandes pour obtenir ce jouet LEGO intelligent sont ouvertes le 9 janvier via LEGO.com.

Intégration de la Smart Play aux Jeux Star Wars du LEGO

Smart Play débute avec trois sets Star Wars phares au 1er mars 2026 : un chasseur TIE Fighter réactif aux loopings, une base rebelle sensible aux infiltrations, et un duel iconique avec sabres vibrants.

Smart Tags sous structures déclenchent ambiances (alarme, explosions), tandis que Minifigurines comme Vader activent voix synthétisées ou thèmes musicaux. Ces kits testent l’écosystème sur licence Star Wars, fédératrice auprès de 8-14 ans et collectionneurs.​

Ces jeux Smart Brick devraient s’étendre pour être utilisés au niveau d’autres univers et franchises comme ceux de Marvel ou de LEGO City.

Accessibilité Lego Smart Play et Prix Attendus

Disponible mondialement dès le 1er mars 2026, chaque kit inclut chargeur induction et 2-4 Smart Bricks. Prix suspecté premium (80-150€ par set), justifié par la technologie mais demeure risqué en vue des échecs tech LEGO historiques.

Smart Play ambitionne de repositionner LEGO en tant que leader en terme innovation, avec 20% CA tech visé d’ici 2030. Par rapport aux géants de lal tech comme Nintendo Labo ou Hasbro connectés, LEGO excelle par sa discrétion et ses univers infini.

Au-delà du divertissement, Smart Play booste STEM, ces jeux éducatifs axés sur la Science, la Technologie, l’Ingénierie et les Mathématiques, en intégrant la programmation basique via les gestes, l’apprentissage et la causalité.

En Tunisie, où LEGO connaît un essor notable depuis cinq ans grâce à la multiplication des clubs makers aussi bien dans les écoles et centres culturels de Tunis, Sfax et Sousse, qu’à travers les clubs privés, Smart Play s’annonce comme un catalyseur éducatif puissant.

Ces initiatives sont soutenues par le ministère de l’Éducation et des associations comme ceux de dédiées à la robotique ou à la création LEGO Create comptant des milliers membres actifs et qui transforment les briques en projets STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques).

