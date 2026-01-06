Météo en Tunisie : Pluies éparses sur les régions du nord

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies éparses sur les régions ouest du nord. Le ciel sera partiellement nuageux, mardi 06 janvier 2026sur tout le pays à progressivement nuageux sur les régions ouest avec pluies éparses et temporairement orageuses.

Les pluies concerneront les autres régions du nord et localement le centre, la nuit, et seront parfois intenses notamment sur l’extrême nord-ouest selon l’INM.

Un vent de secteur ouest soufflera relativement fort à localement fort, prés des côtes et sur le sud et sera faible à modéré ailleurs. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et agitée à moutonneuse sur les côtes est.

Les températures seront en légère baisse dans le nord et le centre et stables dans le sud avec des maximales comprises entre 11 et 15 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, entre 16 et 21 degrés dans le reste des régions et atteignant 24 degrés dans l’extrême sud-est.