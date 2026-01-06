Secousse tellurique en Tunisie, au nord de Béja ressentie par les habitants

Une secousse tellurique en Tunisie a été enregistrée, lundi, à 14h24 min (heure locale), au Nord-est de Tibar dans le gouvernorat de Béja. La secousse est d’une magnitude de 4,3 degrés sur l’échelle de Richter (qui en compte 9), a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM).

Les analyses préliminaires effectuées par les stations sismologiques de l’INM, situent l’épicentre de la secousse à 36,58 degrés de latitude et 9,21 degrés de longitude au Nord-est de Tibar dans le gouvernorat de Béja.

La secousse a été ressentie par les habitants de la région, a précisé l’INM.