CAN Maroc 2025 : Résultats des 8èmes de finale et programme des matchs des quarts, demies et finale de la CAN

Les quarts de finale de coupe d’Afrique des Nation CAN 2025 au Maroc s’annoncent relevés et indécis. Si les favoris de la CAN Maroc 2025 ont globalement confirmé leur statut, la compétition rappelle une fois de plus que chaque succès se gagne au prix d’efforts intenses et que le chemin vers le sacre reste parsemé d’obstacles.

Les 8èmes de finale de la CAN ont malheureusement vu le départ des nations prometteuses et déjà qualifiées pour la coupe du monde 2026 comme la Tunisie, souvent dans le temps additionnel.

Voici les résultats des 8èmes de finale de la CAN 2025

Samedi 3 janvier : Sénégal – Soudan 3 – 1 et Mali – Tunisie 1 – 1 a.p. (3-2 aux t.a.b.)

Dimanche 4 janvier : Maroc – Tanzanie 1 – 0 et Afrique du Sud – Cameroun 1 – 2

Lundi 5 janvier : Egypte – Bénin 3 – 1 (après prolongation). et Nigeria – Mozambique 4 – 0

Mardi 6 janvier : Algérie – RD Congo 1-0 (après prolongation) et Côte d’Ivoire – Burkina Faso 3-0

Programme des quarts de finale de la CAN Maroc 2025 (heure tunisienne)

Vendredi 9 janvier : (17h00) Sénégal – Mali et (20h00) Maroc – Cameroun

Samedi 10 janvier: (17h00) Nigeria – Algérie et (20h00) Egypte – Côte d’Ivoire

Demi-finales et finale de la CAN Maroc 2025:

Mercredi 14 janvier : Vainqueur (1) – Vainqueur (4) (18h00)

Vainqueur (2) – Vainqueur (3) (21h00)

Samedi 17 janvier (17h00) : Match de classement (3e-4e places) /

Finale / Dimanche 18 janvier (20h00).

