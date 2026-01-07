Lancement du programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb 2026 par l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) annonce le lancement de la première session du Programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb 2026, un dispositif destiné à soutenir les projets éditoriaux innovants et à encourager la création littéraire en Tunisie.

Ce programme vise à accompagner les éditeurs, auteurs et traducteurs dans la production d’ouvrages de qualité, tout en favorisant le dialogue entre les espaces francophones et arabophones.

Un soutien aux projets éditoriaux innovants

Le Programme d’aide à la publication Abdelwahab Meddeb a pour ambition de promouvoir des projets originaux, tant dans leur contenu que dans leur forme. Il s’adresse particulièrement aux domaines de la littérature contemporaine, de la littérature jeunesse et de la bande dessinée, avec l’objectif de toucher un large public.

Le programme entend également soutenir l’émergence de jeunes talents et contribuer au renouveau de l’édition tunisienne.

Une attention particulière sera accordée aux projets de traduction du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français. La priorité sera donnée à la fiction contemporaine ainsi qu’aux ouvrages de débat d’idées, favorisant le rapprochement entre les cultures francophone et arabophone.

Le programme propose deux types de soutien :

– Aide à la publication : prise en charge d’une partie des frais de fabrication et/ou de communication de l’ouvrage.

– Aide à la traduction et/ou à la cession de droits accordée par l’Institut français de Tunisie.

Pour être recevables, les dossiers doivent répondre aux critères suivants :

– Tous types d’ouvrages sont acceptés sauf manuels scolaires, ouvrages techniques, guides et livres pratiques.

– Le projet ne doit jamais avoir été examiné ni publié avant son passage en commission.

– Les projets de traduction doivent être réalisés directement depuis la langue originale (français ou arabe), sans traduction intermédiaire.

– La publication doit se faire à compte d’éditeur et être accompagnée d’un contrat en bonne et due forme.

– Deux projets maximum par éditeur et par session sont autorisés.

– Les projets de réédition doivent comporter un appareil critique nouveau.

Calendrier des sessions 2026

Première session

Ouverture : 30 décembre 2025/ Date limite de dépôt : 28 février 2026

Examen des dossiers : 18 mars 2026/ Proclamation des résultats : 31 mars 2026

Deuxième session

Ouverture : 29 juin 2026/ Date limite de dépôt : 31 août 2026

Examen des dossiers : 18 septembre 2026/ Proclamation des résultats : 30 septembre 2026

Le formulaire en ligne doit être dûment rempli et accompagné de toutes les pièces demandées. Le dépôt du dossier se fait exclusivement par courriel à l’adresse suivante :

ines.toumi@institutfrancais-tunisie.com

