Le film Palestine 36 d’Annemarie Jacir arrive en Tunisie : un film événement présenté par CineMad (trailer)

Le film Palestine 36 de la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir est projeté dans plusieurs salles du Grand Tunis et des régions dans le cadre de CineMad, la nouvelle manifestation cinématographique née d’un partenariat entre Easy Distribution et MAD Solutions.

Avec CineMad, les organisateurs ambitionnent de créer un espace dédié à la création contemporaine mondiale, en proposant au public tunisien une sélection d’œuvres primées ou remarquées à Cannes, Venise, Berlin, Locarno, Toronto et bien d’autres festivals de référence.

Après la projection du film Ghost Trail de Jonathan Millet, CineMad met à l’honneur le long-métrage de fiction présentée en ouverture des JCC 2025; Palestine 36, une fresque historique puissante et engagée, déjà saluée par la critique internationale.

Le film Palestine 36 est un récit historique bouleversant

Situé en 1936, sous le mandat britannique, Palestine 36 retrace une période charnière de l’histoire palestinienne. Les villages se soulèvent contre l’autorité coloniale tandis que Yusuf, tiraillé entre la sérénité de son village et l’effervescence de Jérusalem, rêve d’un avenir loin des tensions.

Mais l’Histoire s’accélère : l’arrivée massive de Juifs fuyant l’antisémitisme en Europe et l’unification de la population palestinienne dans le plus long soulèvement contre la domination britannique conduisent inexorablement à un affrontement décisif, aux conséquences durables pour toute la région.

Trailer film Palestine 36

Le film réunit une distribution exceptionnelle d’acteurs internationaux à l’instar de Hiam Abbass, Saleh Bakri, Dhafer L’Abidine, Yasmine Al Massri, Billy Howle, Liam Cunningham, Robert Aramayo et Jeremy Irons.

La préproduction a débuté en janvier 2023 avec un travail minutieux de reconstitution : restauration de villages entiers, création de costumes traditionnels, collecte d’objets d’époque, replantation de cultures anciennes et reconstruction de véhicules et d’armes britanniques.

Après le 7 octobre, le tournage a été interrompu puis déplacé en Jordanie. Treize mois plus tard, l’équipe est revenue achever le film en Palestine malgré un contexte géopolitique extrêmement difficile.

En novembre 2024, après quatre interruptions, la phase finale du tournage a été complétée. Unique long-métrage tourné en Palestine ces deux dernières années, Palestine 36 incarne l’engagement artistique de ses créateurs et leur conviction que « tout beau poème est un acte de résistance » (Mahmoud Darwish).

Un film déjà primé et sélectionné aux Oscars 2026

Palestine 36 fait partie de la sélection officielle de la Palestine pour les Oscars 2026 dans la catégorie Meilleur film international (shortlist en cours).

Le film a déjà remporté plusieurs distinctions majeures, dont Tokyo Grand Prix au 38ᵉ Festival international du film de Tokyo (Meilleur film),, Audience Award au 49ᵉ São Paulo International Film Festival et Snow Leopard Special Jury Award à l’Asian World Film Festival.

La réalisatrice Annemarie Jacir, voix majeure du cinéma palestinien

Scénariste, réalisatrice et productrice, Annemarie Jacir est l’une des figures les plus influentes du cinéma arabe contemporain. Ses films ont été présentés à Cannes, Berlin, Venise, Locarno, Rotterdam et Toronto.

Son court-métrage Like Twenty Impossible (2003) fut le premier court arabe sélectionné à Cannes. Elle signe ensuite Salt of This Sea, premier long-métrage d’une réalisatrice palestinienne, puis When I Saw You et Wajib, multi-primé à l’international. Chacun de ses longs-métrages a été proposé comme candidature officielle de la Palestine aux Oscars.

Le film Palestine 36 sera projeté à partir du 7 janvier 2026 en Tunisie dans les salles de Pathé Tunis City, Pathé Azur City, Pathé Mall of Sousse, Ciné 350 – Cité de la Culture, Espace Art et Culture Hammamet, Cinéma Médnine, Cinéma Dar Kairouan et Espace Jeelen à Nabeul.

Tekiano