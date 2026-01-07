Météo en Tunisie : temps froid, chutes des neiges aux hauteurs ouest

La Météo en Tunisie est marquée par un temps froid avec des pluies temporairement orageuses et localement intenses au nord et au centre et localement au sud, mercredi 07 janvier 2026.

Les pluies seront progressivement moins intenses à la fin de la journée. Des chutes de neige sont observées sur les hauteurs ouest, à Thala et Kasserine.

vent de nord ouest au nord et de secteur ouest au sud relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et modéré sur le reste des régions.

Mer houleuse à très agitée au nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes. Les températures sont en baisse significative, les maximales sont situées entre 9 et 14 degrés et à 5 degrés sur les hauteurs et atteindront 16 degrés à l’extrême sud-est.