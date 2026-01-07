Tunisie – vignette automobile 2026 : Comment payer en ligne ?

Les propriétaires de véhicules sont appelés à payer la taxe de circulation en Tunisie, communément appelée vignette automobile en ligne à partir du 01 janvier 2026 sur un site officiel du ministère des finances.

La direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement a ainsi appelé mardi 06 janvier, les propriétaires des véhicules à usage professionnel consacrés au transport des personnes ( taxi, bus, louage, transport des touristes …) et les propriétaires des véhicules consacrés au transport des marchandises, d’une charge utile de plus de 5 tonnes, à payer en ligne la taxe unique de compensation de transports routiers.

Le paiement en ligne, à travers les cartes bancaires et postales s’effectue via le lien suivant: taxe-circulation.finances.gov.tn, a précisé la Direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Voici les 4 étapes essentielles à suivre pour effectuer votre paiement en ligne de la vignette automobile en toute sécurité:

1. Identification du véhicule

La première étape consiste à saisir les informations d’identification du ou des véhicules. Il s’agit notamment du numéro d’immatriculation et des données liées au véhicule concerné.

2. Détails et situation fiscale

Une fois le véhicule identifié, la plateforme procède à la vérification de la situation fiscale. Cette étape permet de consulter les taxes dues, de vérifier l’historique et de s’assurer qu’aucune anomalie n’empêche le paiement.

3. Paiement de la taxe de circulation

Après validation des informations, l’utilisateur peut passer au paiement des taxes dues par carte bancaire.

4. Téléchargement du récépissé

Une fois le paiement effectué, la dernière étape consiste à télécharger le justificatif de paiement. Ce récépissé électronique fait foi en cas de contrôle et remplace l’ancienne vignette papier.

Tekiano