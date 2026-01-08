Bourses d’études en Hongrie : la Hongrie accorde 250 bourses aux étudiants tunisiens au titre de l’année universitaire 2026-2027

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Coopération Internationale) informe dans un communiqué que 250 bourses pour étudier en Hongrie seront attribuées à des étudiants tunisiens.

Ces bourses d’études s’insèrent dans le cadre du mémorandum d’entente entre le Ministère tunisien le Ministère Hongrois des Affaires Étrangères et du Commerce, sur la coopération au sein du programme Stipendium Hungaricum, pour les années 2026-2027.

Ces bourses sont allouées pour poursuivre des études supérieures dans des universités publiques en Hongrie. Ils sont destinées aux étudiants tunisiens inscrits en licence, OTM, master et doctorat, dans plusieurs domaines.

Ces bourses comprennent notamment l’exonération des frais d’inscription universitaire, l’hébergement, l’assurance maladie ainsi qu’une allocation mensuelle selon le cycle d’études.

L’avis de l’Offre de Bourses d’Études en Hongrie au titre de l’année universitaire 2026-2027 :

Télécharger (PDF, 851KB)

La date limite pour déposer sa candidature et tenter d’obtenir cette bourse pour étudier en Hongrie est fixée au 15 janvier 2026 à 14H.

