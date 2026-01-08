Les soldes d’hiver 2026 en Tunisie devraient commencer, à la fin du mois de janvier en cours, avec la possibilité de les prolonger tout au long du mois de Ramadan 2026, selon le président de la Chambre nationale des commerçants de prêt-à-porter au sein de l’organisation patronale, Mohsen Ben Sassi.

Il a indiqué, mercredi, dans une déclaration à l’Agence TAP, qu’une réunion a été tenue, récemment, avec les représentants du ministère du Commerce et du Développement des exportations pour discuter des derniers préparatifs visant à assurer le succès de la saison des soldes d’hiver.

Il a ajouté que les professionnels ont proposé au ministère du commerce de démarrer la saison des soldes d’hiver, à la fin du mois de janvier en cours, ou probablement le 31 janvier 2026.

Ben Sassi a évoqué que les professionnels ont proposé la prolongation de la période des soldes d’hiver de 6 semaines pour qu’elle se poursuive durant tout le mois de Ramadan prochain (les mois de février et mars 2026).

Et d’expliquer que cette proposition vise à contribuer à la dynamisation de l’activité commerciale dans le pays et surtout de soutenir le pouvoir d’achat de l’ensemble des Tunisiens, d’autant plus que les dépenses augmentent de manière significative pendant le mois de Ramadan.

Ben Sassi a, également, estimé que la saison des soldes contribuerait à une meilleure maîtrise du taux d’inflation, notamment, dans le secteur de l’habillement et des chaussures.

A noter que la loi n° 40 de 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale, stipule que le taux de réduction minimum applicable pendant la saison des soldes ne doit pas être inférieur à 20%.

Tekiano avec Tap