Météo en Tunisie : averses isolées, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche un temps est passagèrement nuageux sur la plupart des régions, jeudi 08 janvier 2026, à parfois très nuageux dans les zones côtières nord avec quelques averses isolées.

Vent de secteur ouest fort à très fort près des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré dans le reste des régions. Mer houleuse au nord à très agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont en légère hausse, les maximales sont généralement situées entre 12 et 16 degrés et elles sont à 8 degrés sur les hauteurs ouest, selon l’INM.