Qira l’agent IA de Lenovo proactive qui ambitionne de révolutionner l’écosystème PC et mobile

Qira, le nouvel agent IA de Lenovo, a été dévoilé au salon CES 2026. Il est conçu comme un super agent personnel d’IA ambiante, Qira fonctionne de manière unifiée sur les appareils Lenovo et Motorola : PC, smartphones, tablettes et wearables.

Qira perçoit l’environnement via micro et caméra et agit de façon autonome avec permission. Son objectif premier est de proposer une IA unique, proactive et contextuelle capable d’accompagner l’utilisateur au quotidien, sans rupture entre les appareils et ambitionne de révolutionner l’écosystème PC et mobile.

En effet, et contrairement aux assistants d’intelligence artificielle classiques, Qira est pensé comme une intelligence artificielle intégrée au niveau système. Il reste actif en arrière-plan, sans nécessiter l’ouverture d’une application dédiée, et coordonne les actions entre plusieurs appareils.

Lenovo espère ainsi créer une expérience fluide et continue, en posant l’IA personnelle Qira au cœur de l’écosystème Lenovo-Motorola et permet à l’IA de suivre l’utilisateur d’un écran à l’autre, en conservant le contexte et les priorités.

Fonctionnalités principales de Qira : une IA ambiante et proactive

Qira se distingue par sa capacité à percevoir l’environnement grâce aux microphones et aux caméras des appareils compatibles. Il apprend en temps réel des interactions de l’utilisateur afin d’anticiper ses besoins comme résumer une réunion ou suggérer des tâches, avec validation de l’utilisateur.​

Parmi ses fonctionnalités phares :

– Résumé automatique de la journée ou des réunions,

– Rédaction intelligente d’e-mails et de messages,

– Sélection et organisation de photos,

– Suggestions de tâches et rappels contextuels.

Avec l’accord de l’utilisateur, Qira peut agir de façon semi-autonome, tout en respectant les paramètres de confidentialité. Il est également capable de fonctionner hors ligne grâce à l’IA locale (on-device), garantissant réactivité et protection des données.

Là où des assistants comme Siri, Gemini ou Copilot attendent une commande vocale, Qira adopte une approche proactive. Il analyse l’environnement et les habitudes pour proposer des actions avant même d’être sollicité, tout en laissant le contrôle final à l’utilisateur.

QIRA : une IA hybride locale et cloud et unification multi-appareils unique

Qira est déployé sur PC Lenovo, smartphones Motorola, tablettes et objets connectés. Il maintient un contexte persistant lors des transitions entre appareils : par exemple, commencer une tâche sur PC et la poursuivre sur smartphone sans interruption. Cette continuité est l’une des grandes spécificités de Qira face aux agents IA souvent limités à un seul écosystème.

Qira combine le traitement local (on-device) pour le fonctionnement hors ligne afin de réaliser les tâches rapides et sensibles, et le cloud pour les opérations plus complexes. Lenovo s’appuie notamment sur des partenariats technologiques, dont Nvidia, pour accélérer les performances, offrant plus de confidentialité et réactivité que les agents purement cloud comme ChatGPT.

Ce modèle hybride offre plus de confidentialité, de rapidité et de fiabilité que les agents exclusivement basés sur le cloud. Il agit au niveau système, intégrant nativement les apps sans interface séparée.

Lancement stratégique pour Lenovo au CES 2026

Présenté début janvier 2026, Qira s’inscrit dans la stratégie de Lenovo, leader mondial du marché des PC avec 28 % de parts de marché fin 2025.

Le groupe entend renforcer son écosystème et proposer une IA transversale sur tous ses appareils, y compris ceux de sa filiale Motorola. Lenovo intègre par ailleurs Copilot sur certains produits, tout en positionnant Qira comme son agent IA personnel exclusif.

Avec Qira, Lenovo ne se contente pas de lancer un assistant de plus. Le constructeur propose une nouvelle génération d’agents IA, capables de comprendre le contexte, d’anticiper les besoins et d’agir de manière coordonnée sur plusieurs appareils.

Une vision ambitieuse qui pourrait bien redéfinir la façon dont les utilisateurs interagissent avec la technologie au quotidien.

Tekiano avec IA