Coupe du Monde 2026 : TikTok devient la plateforme préférentielle de la FIFA

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ franchit un nouveau cap dans sa stratégie digitale grâce à un partenariat inédit avec TikTok. La plateforme de vidéos courtes devient ainsi la toute première plateforme préférentielle de la FIFA, avec pour ambition d’offrir aux supporters du monde entier une expérience plus immersive, interactive et accessible autour du plus grand événement sportif de la planète.

Déjà partenaires lors de la Coupe du Monde Féminine 2023, la FIFA et TikTok renforcent leur collaboration pour l’édition 2026. Une page TikTok dédiée à la Coupe du Monde proposera des contenus exclusifs, des images des coulisses, des vidéos originales, ainsi qu’un programme mondial de créateurs. Les fans pourront également accéder à des informations pratiques sur les billets, la diffusion des matchs et les 48 équipes participantes, le tout enrichi par des filtres, stickers et fonctionnalités de gamification.

Ce partenariat ouvre aussi de nouvelles opportunités pour les partenaires médias officiels de la compétition. Ils bénéficieront de contenus supplémentaires soigneusement sélectionnés, de possibilités de diffusion d’extraits de matchs en direct et d’un accès à des productions spéciales réalisées par la FIFA pour TikTok.

Les diffuseurs pourront en outre monétiser leur couverture via les solutions publicitaires premium de la plateforme, tandis que TikTok s’engage à renforcer la lutte contre le piratage afin de protéger la propriété intellectuelle de la FIFA.

Autre innovation majeure : la mise en place d’un programme de création exclusif permettant à un groupe de créateurs TikTok d’accéder aux coulisses de la compétition, notamment aux conférences de presse et aux séances d’entraînement. Ils offriront ainsi aux supporters un regard unique sur l’expérience de la Coupe du Monde 2026, bien au-delà des 90 minutes de jeu.

Avec cette alliance stratégique, la FIFA souhaite partager la ferveur du Mondial avec le plus grand nombre, en particulier les jeunes générations très présentes sur TikTok. La Coupe du Monde 2026 s’annonce ainsi comme la plus connectée, inclusive et engageante de l’histoire du football.

Tekiano avec FIFA