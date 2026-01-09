Élue Marque de l’Année, 2e édition : ‘Produit de l’année Tunisie’ récompense les marques élues par les consommateurs tunisiens

La 2e édition du concours Élue Marque de l’Année s’est clôturée à la suite d’un processus de vote innovant (enquête nationale sur l’indice de confiance) étalé sur plus de 2 mois, permettant aux consommateurs de choisir et d’élire leurs marques préférées auxquelles ils accordent le plus de confiance.

11 lauréats se sont distingués dans 11 secteurs distincts, notamment l’agroalimentaire, la téléphonie, les banques et assurances et le secteur de la grande distribution.

Plus de 2000 consommateurs ont participé au vote pour cette deuxième édition entre autres à travers l’application Élu Produit de l’Année Tunisie ce qui en fait la plus grande enquête sur la confiance en Tunisie de par la taille du panel interrogé ou de la diversité des secteurs étudiés.

Cette étude est menée de manière indépendante par Elka Consulting.

Un atout pour les marques :

Impliquez, engagez et fidélisez les consommateurs par la confiance pour renforcer votre relation avec eux

La confiance peut avoir un impact significatif sur l’acceptation d’une marque par les consommateurs. Lorsque les consommateurs font confiance à une marque, ils sont plus susceptibles d’accepter ses produits ou services et de s’y engager.

Ils sont également plus enclins à percevoir la marque de manière positive et à éprouver un sentiment de loyauté à son égard.

Le logo ÉLUE MARQUE DE L’ANNÉE-POUR LA CONFIANCE renforce cette confiance et accroît l’acceptation de la marque.

Une étude nationale, menée par notre partenaire Elka Consulting sur un échantillon représentatif de plus de 2000 répondants sur les 24 gouvernorats, est réalisée pour départager les principaux concurrents d’une catégorie selon l’indice de confiance attribué à chacun par les consommateurs Tunisiens.

Le logo voté par les consommateurs peut servir de représentation visuelle de la confiance qui s’est établie entre la marque et ses clients. Cela symbolise l’engagement de la marque à répondre aux besoins et aux préférences de ses consommateurs, ce qui peut renforcer leur appréciation à celle-ci.

En impliquant directement les consommateurs dans le processus d’élaboration de la marque, elles peuvent alors établir des relations plus solides avec leur clients et créer un sentiment de loyauté et de défense qui conduit à une croissance accrue de ses parts de marché.

Les marques Élue Marque de l’Année 2026 qui se sont distinguées dans leur catégories respectives lors de cette 2ème édition sont :

Shell dans la catégorie ‘Distributeur de Carburant’

Ooredoo dans les 2 catégories ‘Opérateur Téléphonique’ et ‘FSI’

BNA Bank dans la catégorie ‘Banque’

Magasin Général dans la catégorie ‘Grande Distribution’

Star Assurances dans la catégorie ‘Assurance’

Céréalis dans la catégorie des ‘Chips’

Sicam dans la catégorie des ‘Produits en conserve’

Warda dans la catégorie des ‘Pâtes’

Fatales dans la catégorie ‘Distribution de Parfums’

Arvea dans la catégorie ‘MLM – Vente Directe’

