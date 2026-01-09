ENNAKL Automobiles distinguée aux HR Awards 2025 pour son engagement en faveur de l’Innovation Verte

Lors de la 12ème édition des HR Awards, Ennakl Automobiles s’est illustrée en remportant le prix de l’Innovation Verte. Cette distinction vient saluer une stratégie RH capable de conjuguer transformation digitale et responsabilité écologique.

Les HR Awards sont organisés chaque année par l’Association de Recherche sur la Formation et la Gestion Humaine en Entreprise (ARFORGHE), un acteur majeur qui fédère les professionnels des ressources humaines en Tunisie pour promouvoir l’excellence et l’innovation managériale.

Cet événement bénéficie du partenariat stratégique de la Fondation Konrad Adenauer (KAS), organisation allemande engagée mondialement dans la promotion de la démocratie, du développement durable et de l’économie sociale de marché. Ensemble, ces deux entités distinguent les entreprises qui façonnent l’avenir des ressources humaines à travers des pratiques innovantes et durables.

L’IA et la digitalisation au service de l’humain

Placée sous le thème « La digitalisation et l’IA au service du capital humain », cette édition 2025 a réuni les leaders économiques pour explorer comment l’intelligence artificielle peut devenir un levier d’épanouissement et d’efficacité pour les collaborateurs.

À cette occasion, Ennakl Automobile a présenté l’évolution de ses pratiques internes, démontrant sa capacité à intégrer les innovations technologiques au cœur de sa gestion humaine et e a remporté le prix de l’Innovation Verte.

Ce trophée récompense les initiatives responsables et durables intégrées à la stratégie RH de l’entreprise, soulignant que la modernisation numérique et la préservation des ressources environnementales peuvent progresser de pair.

Une transformation responsable confirmée

Cette distinction confirme l’engagement d’Ennakl Automobiles en faveur d’une transformation responsable, conciliant performance, innovation, et respect de l’environnement.

Communiqué