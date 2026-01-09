hommage posthume à l’écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb aux librairies Fahrenheit à Carthage et Al Kitab

Un hommage posthume sera rendu à l’écrivain tunisien Abdelwahab Meddeb (1946-2014) à Tunis, à l’occasion de son 80e anniversaire et la parution de son ouvrage inédit Vers l’Orient : Carnets de voyages de Tanger à Kyoto, publié en mai 2025 aux éditions Stock (France).

Deux librairies de la capitale, Fahrenheit à Carthage et Al Kitab à Mutuelleville, organiseront des rencontres autour de ce livre de 512 pages.

L’ouvrage a été édité à partir de 79 carnets de notes et de voyages retrouvés après la mort de l’auteur par sa veuve et sa fille, Amina et Hind Meddeb. Des lectures d’extraits sont prévues le samedi 10 janvier 2026 à la librairie Fahrenheit, par Slim Dhib et Sabrina Ghannoudi, puis le mardi 13 janvier 2026 à la librairie Al Kitab, par Jalila Baccar.

Le livre, préfacé par Arthur H, retrace un itinéraire allant de Tanger à Kyoto, de l’Occident musulman à l’Extrême-Orient, en passant notamment par l’Espagne, l’Italie, la Tunisie, Sarajevo, Alexandrie, Jérusalem et Le Caire, l’une de ses villes préférées…Rédigés en arabe et en français, ces carnets mêlent notes de voyage, réflexions, croquis architecturaux et dessins.

Abdelwahab écrivait partout et ne partait jamais sans un cahier, confondant volontiers balade et écriture. Les manuscrits, d’une graphie minutieuse et appliquée, allant de l’arabe au français, parsemés de croquis architecturaux, de dessins de paysage et de fleurs séchées dénotent son émerveillement face aux lieux visités.

Avec lui, l’histoire et l’érudition sont vivantes. Le mouvement du corps accompagne celui de l’esprit, dans une marche contemplative qui emporte le lecteur. expliquent Amina et Hind Meddeb dans la description de l’ouvrage.

A propos de Abdelwahab Meddeb

Abdelwahab Meddebest né à Tunis en 1946. Il s’est installé à Paris à partir de 1967. Écrivain, poète, essayiste et producteur radiophonique franco-tunisien, il a étudié l’histoire de l’art à la Sorbonne et collaboré notamment au Petit Robert des noms propres.

Il a été conseiller littéraire aux éditions Sindbad, professeur invité aux universités de Genève et de Yale, puis enseignant en littérature comparée à l’Université Paris-X. En 1997, il a créé sur France Culture l’émission Cultures d’islam.

Son œuvre comprend des romans, dont Talismano (1979) et Phantasia (1986), des essais tels que La maladie de l’islam (2002), Printemps de Tunis (2011) et Le temps des inconciliables (2017), ainsi que plusieurs recueils de poésie, parmi lesquels Matière des oiseaux et Portrait du poète en soufi. Il a également traduit des textes majeurs du patrimoine littéraire et mystique arabe et persan.

Abdelwahab Meddeb est décédé à Paris le 6 novembre 2014.