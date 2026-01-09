L’appel à candidatures Samim est lancé dans quatre grandes villes Amman, Casablanca et Nouakchott et le Grand Tunis

La seconde phase du projet Samim est officiellement lancée avec l’ouverture d’un nouvel appel à candidatures destiné aux organisations de la société civile (OSC) du Grand Tunis engagées pour des villes durables et des modes de consommation et de production responsables.

Samim étant un projet régional, il concerne également Amman (Jordanie), Casablanca (Maroc), Nouakchott (Mauritanie) et vise à accompagner les acteurs associatifs dans leur professionnalisation, le renforcement de leur organisation et la consolidation de leur modèle économique, tout en développant leur impact social et environnemental en lien avec les Objectifs de Développement Durable 11 et 12.

Cet appel s’adresse aux OSC légalement reconnues, implantées dans le Grand Tunis, ayant au moins trois ans d’existence, disposant de salariés permanents et menant des actions, ou manifestant un fort intérêt, pour les thématiques liées aux villes durables, notamment l’aménagement urbain inclusif et la gestion des déchets.

Les organisations sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement structuré en deux étapes : une première phase de trois mois consacrée au diagnostic organisationnel, aux formations collectives et à l’accompagnement individuel pour affiner leur stratégie, puis une seconde phase de neuf mois réservée à cinq OSC, avec un accompagnement approfondi et une subvention pouvant atteindre 28 500 euros.

Les candidatures doivent être déposées en ligne sur le site du Lab’ess au plus tard le 25 janvier 2026 à 23h59 (GMT+1). L’ensemble des documents nécessaires est disponible sur la plateforme.

Une session d’information est également prévue le 13 janvier à 10h au Lab’ess, à la Cité Jardins à Tunis, afin de permettre aux organisations intéressées de rencontrer l’équipe du projet et de mieux comprendre les modalités de participation.

Tekiano avec communiqué