Météo en Tunisie : averses isolées attendues la nuit

La Météo en Tunisie affiche un temps passagèrement nuageux sur tout le pays à plus nuageux pendant la nuit du vendredi 09 janvier 2026 sur les régions côtières nord avec des averses isolées localement orageuses.

Vent de secteur ouest fort près des côtes et au sud-Est avec des vents de sable locaux et faible à modéré dans le reste des régions. Mer houleuse à très houleuse au nord et très agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales sont situées entre 12 et 16 degrés dans les régions ouest et entre 17 et 21 degrés sur le reste des régions.