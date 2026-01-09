Samsung présente ‘Your Companion to AI Living’ à l’occasion de la conférence “The First Look” au CES 2026

Samsung Electronics Co., Ltd dévoile sa vision « Companion to AI Living » lors de « The First Look », son événement CES 2026 qui s’est tenu dans la salle de bal Latour au Wynn Las Vegas. L’événement était axé sur l’AI en tant que philosophie de Samsung, une base qui relie le développement de produits de R&D, les opérations et l’expérience utilisateur de l’entreprise.

TM Roh, CEO et Head of Device eXperience (DX) de Samsung, a inauguré « The First Look » en décrivant le leadership de l’entreprise en matière d’AI et en expliquant comment, grâce à son vaste écosystème connecté et doté d’AI, Samsung peut offrir aux utilisateurs une véritable expérience de compagnon d’AI dans leur vie quotidienne.

Cette approche donne aux utilisateurs la possibilité d’accéder à plus que les fonctionnalités de base de leur technologie et leur permet de trouver partout des moments plus significatifs.

« Samsung est en train de créer une expérience plus unifiée et plus personnelle dans les domaines de la téléphonie mobile, de l’affichage visuel, de l’électroménager et des services », a déclaré TM Roh. « Grâce à son écosystème mondial connecté et à l’intégration de l’AI dans toutes les catégories, Samsung ouvre la voie à des expériences quotidiennes plus significatives en matière d’AI. »

Compagnon de divertissement : Prolonger l’expérience au-delà du simple visionnage

SW Yong, President et Head of the Visual Display (VD) Business de Samsung Electronics, et Sukhmani Mohta, Chief Marketing and Partnerships Officer de la division VD de Samsung Electronics America, sont montés sur scène pour expliquer comment les écrans Samsung combinent l’excellence du matériel et l’intelligence visuelle pour offrir un véritable compagnon de divertissement.

Forte de ses vingt années de leadership dans le secteur des téléviseurs, Samsung a mis au point une gamme complète de téléviseurs à intelligence artificielle qui offre aux utilisateurs une toute nouvelle façon d’interagir avec leur téléviseur.

Au centre de la gamme d’écrans se trouve le Micro RGB de 130 pouces, qui représente une avancée monumentale en termes d’échelle et de qualité d’image. Le Micro RGB de 130 pouces marque une nouvelle ère de la couleur, avec le spectre le plus large et le plus détaillé jamais vu dans les téléviseurs Samsung, tandis que son design Timeless Frame minimise les distractions et permet à l’image d’occuper le devant de la scène avec une élégance discrète.

Une source lumineuse RVB (en anglais RGB ou Red-Green-Blue) de taille microscopique est à l’origine de la qualité d’image sans précédent, chaque diode microscopique rouge, verte et bleue brillant indépendamment pour produire la couleur dans sa forme la plus pure et la plus naturelle. Micro RGB AI Engine Pro permet un contrôle précis des couleurs RVB et crée une qualité d’image incroyablement vive dans toutes les scènes.

Pour une expérience visuelle de haut niveau, Vision AI Companion (VAC) utilise la technologie de l’intelligence artificielle pour accompagner l’utilisateur en tant que compagnon de divertissement afin d’améliorer le visionnage, les repas et l’ambiance, où que ce soit dans la maison.

Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent recevoir des conseils sur ce qu’ils doivent regarder, ce qu’ils doivent manger et la musique qu’ils doivent écouter, ce qui améliore l’expérience télévisuelle dans son ensemble et va bien au-delà du simple visionnage.

Samsung propose également des modes intuitifs pour personnaliser l’expérience visuelle. Pour les amateurs de football, AI Soccer Mode Pro offre une expérience de jeu plus excitante grâce à un réglage de l’image et du son piloté par l’AI pour obtenir une qualité digne d’un stade.

AI Sound Controller Pro vous permet d’augmenter ou de diminuer le volume de la foule, des commentaires ou de la musique de fond, pour une expérience d’écoute personnalisée des émissions de télévision et des films. Les utilisateurs peuvent simplement faire des demandes verbales, et tout téléviseur équipé de VAC (qui comprend Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED et UHD TV) exécute ces demandes de manière contextuelle.

À travers différents types de programmes, VAC stimule également l’expérience globale du mode de vie. Il suffit aux utilisateurs de demander pour qu’il leur trouve des recettes pour les repas qu’ils voient à la télévision.

Il utilise en outre les informations les plus récentes pour faire des recommandations qui s’alignent sur les objectifs de santé et de remise en forme. VAC offre également une fonctionnalité multi-appareils, en envoyant des recettes recommandées directement à d’autres appareils, comme le tout nouveau Movingstyle, conçu pour se déplacer facilement dans la maison et les appareils de cuisine, pour une expérience multi-appareils obtenue grâce à l’intégration complète de l’écosystème.

Samsung a dominé le marché mondial des barres de son pendant 11 années consécutives. Cette année, elle lance deux nouveaux haut-parleurs WiFi, les Music Studio 5 et 7, afin d’élargir encore son écosystème intégré. Ces modèles permettent une plus grande variété de combinaisons de systèmes sonores et améliorent la qualité audiovisuelle et l’esthétique de n’importe quel espace. Chaque modèle partage un concept intemporel de design par points du célèbre designer Erwan Bouroullec, inspiré d’un symbole universel de la musique et de l’art et ancré dans l’esthétique propre à Samsung.

Samsung a également dévoilé une série de nouveaux produits qui s’intègrent parfaitement aux maisons et à l’esthétique des utilisateurs. Le nouveau projecteur OLED S95H ultrafin est doté d’un cadre raffiné qui lui confère l’élégance d’une galerie d’art, et le nouveau projecteur portable de Samsung, le Freestyle+, est alimenté par VAC et permet aux utilisateurs de visionner des contenus sur les murs et les plafonds, ainsi que sur des surfaces irrégulières telles que les coins et les rideaux.

La gamme de téléviseurs Samsung 2026 prend en charge le HDR10+ ADVANCED, offrant une luminosité accrue, une optimisation en fonction du genre, un lissage intelligent des mouvements, un mappage avancé des tons locaux et une expérience de jeu améliorée.

Alors que l’adoption du HDR10+ croît parmi les principaux fournisseurs OTT, Samsung sera la première à lancer le HDR10+ ADVANCED dans sa gamme de téléviseurs 2026. Samsung propose également Eclipsa Audio, le nouveau système de son spatial de l’entreprise, introduit sur tous les téléviseurs 2026.

Samsung a également dévoilé sa gamme de moniteurs de jeu Odyssey la plus avancée à ce jour, en présentant cinq nouveaux modèles qui repoussent les limites de la résolution, des refresh rates et des performances visuelles immersives. Avec en tête le premier Odyssey G9 6K 3D de Samsung, la gamme 2026 présente des technologies d’affichage inédites pour les joueurs et les créateurs, notamment l’Odyssey G6 de nouvelle génération et trois nouveaux modèles Odyssey G8.

Au centre de toutes ces innovations en matière d’affichage se trouve le système d’exploitation Tizen le plus puissant à ce jour. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de sept années de mises à jour du système d’exploitation Tizen, ce qui garantit que les téléviseurs continuent d’évoluer longtemps après leur entrée dans le foyer.

Home Companion : Des appareils intelligents connectés qui vous guident tout au long de votre journée

Cheolgi Kim, Executive Vice President et Head of Digital Appliances (DA) Division chez Samsung Electronics, et Elizabeth Anderson, Head of Integrated Marketing, DA chez Samsung Electronics America (SEA), ont présenté la vision de Samsung, qui consiste à passer de la fourniture d’appareils électroménagers à celle de véritables compagnons de vie qui éliminent le stress des tâches quotidiennes.

Cheolgi Kim a également annoncé qu’en décembre 2025, SmartThings comptait plus de 430 millions d’utilisateurs, ce qui permet à Samsung de se démarquer des autres marques par son ampleur et la profondeur de ses connaissances.

Cet aperçu prend vie avec le Family Hub. Le réfrigérateur compatible avec l’AI est la pièce maîtresse de la maison et maintenant, avec une mise à niveau vers AI Vision construite avec Google Gemini, il redéfinit le mode de vie pour un avenir basé sur l’AI.

Avec cette mise à jour, AI Vision dépasse les limites existantes en matière de reconnaissance des aliments, en suivant parfaitement ce qui est placé dans le réfrigérateur et ce qui en est sorti, rendant la planification des repas et la gestion des aliments plus simples que jamais. Le Family Hub a remporté 10 prix de l’innovation du CES à ce jour, et les réfrigérateurs à intelligence artificielle de Samsung ont été récompensés au cours des trois dernières années.

Grâce à une fonction ludique appelée « What’s for Today? » , certains réfrigérateurs fournissent des recommandations de recettes basées sur ce qui se trouve dans le réfrigérateur ou des recommandations aléatoires, réduisant ainsi le stress causé par le choix de ce qu’il faut cuisiner.

Une fois sélectionnées, les recettes s’affichent sur SmartThings Food, où les utilisateurs reçoivent un guide étape par étape pour les aider à s’atteler directement à leur tâche. La recette sélectionnée peut également être envoyée aux appareils de cuisson connectés pour lancer le processus en toute fluidité. Video to Recipe apporte encore plus de simplicité, en fournissant aux utilisateurs des vidéos de cuisine recommandées et en convertissant ces vidéos en étapes faciles à suivre, ce qui permet aux utilisateurs de suivre le processus pendant qu’ils cuisinent, sans interrompre la vidéo ou revenir en arrière.

Samsung a également dévoilé FoodNote, un nouveau rapport hebdomadaire qui récapitule les habitudes alimentaires des utilisateurs, les ingrédients les plus utilisés et les recommandations de recettes, ainsi que les produits qu’il est temps de réapprovisionner. En outre, Now Brief comprend davantage de widgets sur l’écran Family Hub et, grâce à Voice ID,peut distinguer les membres de la famille et afficher un contenu adapté à chacun d’entre eux. Au final, ces fonctions se combinent pour fournir diverses informations utiles tout au long de la semaine.

Dans la buanderie, le Bespoke AI Laundry Combo supprime la nécessité de transférer les charges de linge, ce qui résout un problème majeur pour les ménages. Le modèle de cette année présente des caractéristiques améliorées, comme un cycle super rapide et des performances de séchage accrues. De plus, le nouveau Bespoke AI AirDresser de Samsung est là pour résoudre un autre problème courant avec vos vêtements. Il est doté de la fonction Auto Wrinkle Care, qui envoie des jets d’air et de vapeur puissants pour défroisser les chemises. Les utilisateurs n’ont qu’à suspendre leur chemise et à attendre, ce qui réduit le chaos des matinées chargées.

À la maison, le Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, alimenté par un processeur Qualcomm Dragonwing™, est doté d’un capteur 3D stéréo actif pour reconnaître les liquides comme le café, le jus, ou même les liquides transparents comme l’eau. Sa caméra facilite la navigation tout en permettant à l’aspirateur robot de servir de dispositif de surveillance lorsque les utilisateurs sont absents de leur domicile, en les informant de la présence de leurs animaux de compagnie et de toute activité suspecte.

De plus, grâce à un Bixby plus intelligent, les utilisateurs peuvent parler de manière conversationnelle à leur aspirateur robot afin d’effectuer des tâches en toute simplicité. Les appareils Bespoke AI de Samsung ont reçu un prix de l’innovation de CES pour le niveau élevé de connectivité et d’intégration qui constitue le pilier central d’une expérience holistique alimentée par l’AI.

Les avantages supplémentaires comprennent un partenariat inédit avec Hartford Steam Boiler (HSB) pour aider à faire des économies réelles et significatives dans le cadre de l’expérience de la maison intelligente. Greg M. Barats, Président et CEO de HSB, s’est joint à la présentation pour discuter du partenariat, expliquant les avantages potentiels d’avoir des appareils intelligents connectés à SmartThings pour réduire les primes d’assurance.

C’est le meilleur de l’ère de l’AI : des protections accrues et des coûts réduits pour les utilisateurs. Après une phase pilote réussie aux États-Unis en 2025, la collaboration s’étend à d’autres États américains, ainsi qu’aux principaux assureurs habitation dans d’autres régions du monde.

Care Companion : Passer de soins réactifs à des soins proactifs

Enfin, Praveen Raja, Vice President et Head of Digital Health chez Samsung Research America (SRA), a présenté la vision à long terme de Samsung en matière de soins intelligents grâce à l’écosystème d’appareils intégrés de Samsung, redéfinissant les soins comme une opportunité proactive plutôt que comme un besoin réactif. Grâce à l’AI, les téléphones, les appareils ménagers, les wearables et autres dispositifs connectés aideront les utilisateurs à prévenir les problèmes de santé potentiels avant qu’ils ne surviennent.

Par exemple, Samsung vise à fournir un coaching personnalisé en matière de santé, en proposant des exercices physiques efficaces et des conseils sur le sommeil pour aider à réduire le risque de maladies chroniques majeures et en suggérant des recettes appropriées basées sur les ingrédients disponibles dans les réfrigérateurs connectés.

En outre, si des signes ou des schémas anormaux sont détectés, il alertera les utilisateurs tout en permettant de partager leurs mesures de santé avec les prestataires via la plateforme Xealth et de faciliter les consultations professionnelles virtuelles.

Consciente de l’importance de la santé préventive, Samsung développe également ses capacités de détection de la démence par le biais de partenariats de recherche. Les wearables enregistrent les changements subtils en matière de mobilité, d’élocution et d’engagement qui peuvent être révélateurs de changements cognitifs à long terme.

Samsung Knox et Knox Matrix constituent la base de cet écosystème hyperpersonnalisé, protégeant les données des utilisateurs à chaque instant. L’AI évolue constamment, tout comme Knox et Knox Matrix.

Pour maintenir la sécurité malgré les changements constants, les systèmes de sécurité de Samsung identifient systématiquement les risques liés à l’AI en progressant pour protéger les données dans les processus de formation à l’AI et en approuvant les modèles par le biais d’une analyse de l’équipe rouge.

La zone d’exposition Samsung du CES est accessible au public du 4 au 7 janvier 2026.

Communiqué