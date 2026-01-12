La startup Colibris lance un projet pilote de collecte des vêtements usagés en Tunisie

Colibris, première startup tunisienne spécialisée dans la collecte porte-à-porte des déchets recyclables auprès des ménages et des PME, franchit une nouvelle étape dans son engagement environnemental.

Cette semaine, elle entame un projet pilote de récupération des vêtements usagés, tous types et couleurs confondus pour les trier dans l’objectif de les distribuer ou en faire du recyclage textile.

Colibris précise que la grande majorité des déchets textiles collectés sera recyclée, tandis que les vêtements encore en bon état seront redirigés vers des associations caritatives afin d’être distribués aux personnes dans le besoin.

Dans ce dispositif, Colibris assure l’organisation et la logistique entre l’ensemble des intervenants, garantissant une chaîne de collecte, de tri et de valorisation efficace.

Cette initiative est menée en partenariat avec la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).

En octobre 2025, le Centre Technique du Textile (CETTEX), rattaché au ministère de l’Industrie, a amorcé un processus de formation en économie circulaire textile dans le cadre du projet GTEX MENATEX Tunisie. Ce programme vise à accompagner le secteur dans la durabilité, la circularité et la digitalisation.

Les formations, menées par des experts en économie circulaire, portent sur le choix de matériaux durables, les technologies innovantes, les opportunités d’investissement et les pratiques de collecte, de tri et de valorisation des déchets textiles, afin de transformer les déchets en véritables ressources.

À l’échelle nationale, la filière textile s’est fixé comme objectif d’atteindre un taux de recyclage de 50 % des déchets textile-habillement d’ici 2030, conformément aux programmes de développement durable du secteur.

Selon les études disponibles, l’industrie textile en Tunisie génère environ 31 000 tonnes de déchets textiles pré-consommation chaque année. Une part importante de ces déchets est recyclable, mais la majorité n’est pas encore valorisée localement, faute d’infrastructures de recyclage suffisamment développées.

Tekiano avec TAP