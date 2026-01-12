Le film LILY de Zoubeir Jlassi sacré grand vainqueur au One Billion Followers Summit à Dubai (vidéo)

Le court-métrage tunisien LILY réalisé par Zobeir Jlassi, a remporté un prestigieux prix international en décrochant le Grand Prix des films produits à l’aide de l’intelligence artificielle lors du One Billion Followers Summit qui s’est tenu à Dubaï du 9 au 11 janvier 2026.

Considéré comme l’un des plus grands rendez-vous mondiaux dédiés aux créateurs de contenu, à l’innovation numérique et aux nouvelles technologies, ce sommet a réuni des figures majeures de l’industrie digitale.

Le film tunisien a été préalablement sélectionné dans le Top 5 mondial du prestigieux AI Film Award, organisé dans le cadre de cet événement (9-11 janvier 2026) placé sous le thème “Content for Good”.

LILY a été sélectionné dans le top 10 parmi des milliers de films en compétition venus du monde entier, dans une course décrite comme l’une des plus exigeantes de sa catégorie. La compétition, organisée sous le patronage et la supervision de Google, a bénéficié d’une visibilité mondiale et d’une forte crédibilité, renforçant la portée de cette distinction.

LILY le film s’imposé comme l’une des œuvres les plus marquantes de la scène internationale du cinéma faisant appel à l’intelligence artificielle, mettant en lumière la montée en puissance des talents tunisiens dans les domaines de la création artistique et technologique.

Le film séduit par la force de son image, la précision de sa narration et son usage créatif, éthique et responsable de l’intelligence artificielle. Zoubeir Jlassi parvient à exploiter les technologies de pointe sans sacrifier la dimension humaine ni la poésie visuelle, un équilibre salué aussi bien par le jury que par le public.

Découvrez la vidéo du film Lilly de Zoubeir Jlassi

Zoubeir Jelassi n’en est pas à sa première réussite dans l’univers de la création visuelle et du cinéma innovant. Diplômé de l’Ecole supérieure des Sciences et Technologies du Design (ESSTED) cet artiste complet est reconnu pour la précision remarquable de son travail avec la technique stop motion qu’il a déjà utilisé dans la conception du générique du feuilleton Ragouj.

L’artiste tunisien s’est distingué grâce à ses talents de sculpteur son expertise des médias, il s’impose comme une véritable référence pour les jeunes créateurs aspirant à faire carrière dans les métiers artistiques.

Déjà pionnier dans l’utilisation de l’intelligence artificielle au cinéma, Zoubeir Jelassi a signé auparavant le film ‘A Breath Apart’ une œuvre inspirée de son combat personnel, confirmant ainsi sa capacité à mêler émotion, technologie et narration visuelle avec audace et sensibilité.

Au-delà de la réussite personnelle du réalisateur, ce sacre international symbolise la capacité de la Tunisie à s’imposer dans la révolution numérique mondiale.

Tekiano