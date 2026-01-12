Les pharmacies privées tunisiennes manquent de plusieurs médicaments vitaux. Certaines d’entre elles utilisant des stocks anciens datant de l’année dernière, en raison d’un manque d’approvisionnement depuis plus de deux mois, déclare la secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Thouraya Naifer.

Naifer a précisé que les médicaments manquants sont des médicaments pour traiter la thyroïde, certains médicaments pour traiter les troubles bipolaires et l’hyperactivité, ainsi que des médicaments analgésiques pour les patients atteints de cancer (morphine).

Elle a également précisé que la plupart de ces médicaments sont importés et n’ont aucun substitut disponible sur le marché tunisien.

Elle a exprimé son regret concernant la pénurie de ces médicaments qui ne peuvent être remplacés par d’autres médicaments pour les patients, soulignant que l’Ordre des pharmaciens a contacté l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé pour s’enquérir de cette pénurie afin de s’approvisionner en médicaments mentionnés.

Tekiano avec TAP