 LG présente sa gamme LG gram 2026 avec un design ultra-léger et des capacités IA avancées

LG dévoile sa gamme LG gram 2026, continuant d’étendre son leadership dans le domaine des ordinateurs portables ultra-portables. Cette nouvelle ligne introduit le matériau innovant Aerominum, ultra-léger et résistant, elle a été présentée au salon CES 2026.

Ces ordinateurs LG présentent un design plus mince, durable et élégant. Conçu pour une mobilité accrue, l’Aerominum garantit une résistance aux rayures et répond aux normes militaires, tout en offrant une finition métallique raffinée.

Les nouveaux modèles intègrent des capacités IA avancées, avec une IA double combinant l’intelligence locale et cloud pour une productivité optimale. Ces ordinateurs permettent une assistance IA rapide et privée, même sans connexion Internet, et sont optimisés pour le multitâche et les flux de travail créatifs.

Le gram Link amélioré facilite le partage de fichiers, la mise en miroir d’écran et le transfert de contenu entre appareils Android, iOS et les appareils LG sous webOS, établissant un standard de compatibilité inter-plateformes. LG ThinQ permet également un verrouillage ou effacement à distance en cas de perte du PC.

Les modèles phares de LG gram 2026 :

– 17Z90UR : Le plus léger des ordinateurs portables 17 pouces RTX, combinant performance et portabilité avec un écran LCD WQXGA de 17 pouces.

– 16Z90U : L’ordinateur portable 16 pouces le plus léger de sa catégorie, doté d’un écran OLED WQXGA+ et de puissants processeurs Intel Core Ultra pour une productivité et une expérience visuelle de qualité.

LG continue ainsi d’innover pour offrir des solutions informatiques puissantes, sécurisées et flexibles pour les professionnels et créatifs en déplacement.

Tekiano avec communiqué