Météo en Tunisie : températures stables, ciel peu nuageux

La Météo en Tunisie se caractérise par des températures stables et ciel peu nuageux, lundi 12 janvier 2026. Le temps est favorable à des averses faibles à l’extrême nord-ouest le matin puis le ciel sera passagèrement nuageux sur tout le pays.

Vent de secteur ouest puis du secteur sud au nord et au centre et de secteur est au sud faible à modéré. Mer peu agitée à localement moutonneuse.

Les températures maximales sont situées entre 12 et 17 degrés et à 10 degrés sur les hauteurs ouest.