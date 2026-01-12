Récital de piano du virtuose Robert Lehrbaumer au Théâtre de l’Opéra de Tunis

La Grande salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, accueille ce jeudi 15 janvier à 19h00, un récital d’exception du pianiste autrichien virtuose Robert Lehrbaumer, figure majeure de la tradition musicale viennoise.

L’équipe du théâtre de l’opéra de Tunis indique que ce concert de piano d’1H30 s’insère dans le cadre de la prolongation des festivités du Nouvel An. Ce récital exceptionnel célébrera les charmes intemporels des bals viennois, porté par le jeu raffiné et virtuose du pianiste Robert Lehrbaumer.

Au programme, un voyage musical élégant et festif autour des œuvres de Chopin, Johann Strauss et Schubert, mêlant poésie, danse et virtuosité. Un bouquet subtilement composé, aux sonorités raffinées des musiques entraînantes des célèbres bals de Vienne.

Déroulement du récital de piano de Robert Lehrbaumer

– En entrée, la Polonaise en bémol majeur de Frédéric Chopin, souvent jouée en version orchestrale au début des bals viennois , lorsque les jeunes gens font leur entrée dans la salle.

– Johann Strauss, Valse « Voix du printemps » inspirée du compositeur italien Antonio Vivaldi, notamment dans son cycle « Les Quatre Saisons ». Il en résulte une musique baroque très vivante, en partie très populaire.

– Franz Schubert , Scherzo qui rappelle fortement la valse. Il fut le premier à intégrer pleinement la musique de danse à la musique de concert.

– En clôture et d’une virtuosité époustouflante, la Grande Polonaise , opus 22 de Frédéric Chopin, qui a véritablement popularisé la musique de danse avec ses polonaises, valses et mazurkas pour piano.

Robert Lehrbaumer est né à Vienne, formé dès l’enfance au cœur même de la grande école austro-allemande, Robert Lehrbaumer est un musicien aux multiples visages : pianiste avant tout, mais aussi organiste et chef d’orchestre.

Enfant prodige, il se produit dès l’âge de neuf ans sur les scènes européennes avant d’embrasser une carrière internationale qui le mènera des temples viennois du Musikverein et du Konzerthaus jusqu’au Carnegie Hall de New York et au Suntory Hall de Tokyo.

Héritier assumé de la lignée Liszt–Czerny–Beethoven, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des interprètes les plus subtils de Schubert, de la Klassik viennoise et du romantisme tardif.

Les billets sont disponibles en ligne et aux guichets de la Cité de la Culture, au tarif de 20 dinars pour l’orchestre et 15 dinars pour les balcons.

Tekiano