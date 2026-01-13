Bourses d’études en Chine : le programme de bourses conjointes UNESCO/République populaire de Chine-Grande Muraille 2026-2027 lancé

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé dans un communiqué l’ouverture des candidatures pour le programme de bourses conjointes UNESCO/République populaire de Chine-Grande Muraille 2026-2027.

Le ministère de l’Enseignement supérieur précise que ces bourses sont destinées aux étudiants du monde entier souhaitant étudier dans des universités chinoises.

Cette initiative vise à renforcer les échanges culturels et universitaires et offre à 75 étudiants du premier cycle et de troisième cycle la possibilité de poursuivre leurs études pendant une durée allant d’un an pour le programme de chercheur invité à deux à cinq ans (pour le programme de master ou de doctorat dans une université chinoise) (langue d’enseignement : anglais ou chinois).

La bourse couvre les niveaux de licence, du master et du doctorat, tant dans les disciplines scientifiques que littéraires, et prend en charge une série de frais, notamment les frais de scolarité, le logement et l’assurance maladie, ainsi qu’une allocation mensuelle destinée à aider les étudiants à s’adapter à la vie quotidienne en Chine.

La date limite pour l’envoi des candidatures à ce programme est fixée au 21 janvier 2026 à l’adresse électronique suivante : dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn.