Abonnements scolaires et universitaires de la TRANSTU : vente de la 2ème tranche dès le 19 janvier 2026

La vente de la deuxième tranche des abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2025/2026 débute lundi 19 janvier 2026, annonce la Société des Transports de Tunis TRANSTU dans un communiqué.

L’opération de vente de ces abonnements de transport valables sur les réseaux bus, métro et TGM sera assurée par l’Office de la Poste Tunisienne à travers 151 bureaux dont 130 dans les gouvernorats de Tunis (56), Ariana (19), Ben Arous (35) et Manouba (20) et 21 autres bureaux dans le reste des gouvernorats.

Et d’ajouter que cinq points de vente des abonnements ont été également mises à disposition, à savoir l’Agence Commerciale à El Mourouj 4 en face du terminus de la ligne de métro n°6, l’Agence Commerciale à Cité El Khadhra à côté de la station de métro, l’Agence Commerciale à la station de correspondance « Slimane Kehia » à Manouba, l’Agence Commerciale à la station « La Marsa Plage » et le Point de vente au Campus Universitaire de Manouba (Institut Supérieur de Commerce).

Pour ce qui du point de vente situé à la station « Tunis Marine », il sera réservé exclusivement aux opérations de changement et de reconstitution des abonnements, a fait savoir la même source.

L’horaire de travail de ces agences sera de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 13h00 le samedi.

La TRANSTU a souligné par ailleurs la possibilité d’acquisition de l’abonnement scolaire à distance à travers les sites Internet : www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

Et d’ajouter que la clientèle concernée a la possibilité de consulter le centre d’appel de la Poste Tunisienne sur le numéro direct 1828, pour plus d’informations sur les constituants du dossier d’abonnement scolaire et universitaire.