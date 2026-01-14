Appareils Bespoke AI : Samsung expose sa vision futuriste lors la session Deep Dive au CES 2026

La direction de Samsung Digital Appliance a mis en lumière l’innovation de pointe de l’entreprise et sa vision de la maison intelligente de demain.

Samsung Electronics a présenté lors de sa session Deep Dive au CES 2026 à Las Vegas, dans le Nevada, sa vision pour l’activité Appareils numériques (DA) visant à améliorer le quotidien, ainsi que les stratégies clés qui sous-tendent cette initiative.

Cette présentation intervient à un moment où le marché mondial de l’électroménager s’adapte à l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans la vie connectée.

Animée par Cheolgi Kim, responsable de l’activité DA, la session a expliqué comment les appareils d’IA sur mesure de Samsung sont connectés de manière transparente via SmartThings pour les faire évoluer de simples appareils en « compagnons domestiques ».

Ces appareils sont équipés de la technologie de reconnaissance vocale Bixby, d’écrans et de caméras leur permettant de voir, d’entendre et de comprendre afin de répondre pro activement aux utilisateurs.

Ils peuvent ainsi s’adapter intelligemment à leur quotidien. Parallèlement, cette adaptation intelligente s’étend au-delà des appareils électroménagers pour inclure les téléviseurs et les appareils mobiles, contribuant à la création d’un écosystème d’IA plus vaste où les appareils peuvent devenir de véritables assistants domestiques.

« L’objectif ultime de Samsung est d’améliorer la qualité de vie grâce à l’IA personnalisée », a déclaré Cheolgi Kim. « Grâce à notre vaste écosystème qui connecte les appareils de nos produits numériques — notamment les téléphones mobiles et les téléviseurs — et aux formats uniques de nos appareils électroménagers, nous offrons des expériences différenciées à nos consommateurs et créons ainsi davantage de valeur. »

Les stratégies régionales, moteurs de la croissance mondiale

Au cours de cette même session, JS Moon, directeur de la R&D chez DA Business, a souligné comment Samsung adapte son catalogue d’électroménagers 2026 aux besoins des marchés régionaux. En Amérique du Nord, des formats innovants comme le combiné lave-linge/sèche-linge Bespoke AI ont continué de générer une forte croissance.

Outre la gamme d’électroménagers dotés d’une intelligence artificielle, de nouveaux ensembles de cuisine aux designs harmonisés en acier inoxydable devraient répondre aux préférences locales en 2026.

En Europe, l’efficacité énergétique demeure une priorité absolue. Samsung a lancé des appareils électroménagers à haute efficacité énergétique, notamment le lave-linge Bespoke AI, jusqu’à 65 % plus économe en énergie que les exigences minimales de la classe énergétique A en Europe, des solutions de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) avancées et des produits de cuisine intégrés conçus pour répondre aux exigences strictes en matière de développement durable.

L’Amérique latine continue de bénéficier d’une forte dynamique, portée par les solutions de blanchisserie et de climatisation, tandis que l’intérêt croissant pour les écosystèmes de maison intelligente et les fonctionnalités d’IA localisées, comme la prise en charge des langues régionales et le mode énergie IA étendu, représente une opportunité de croissance majeure en Asie.

« Chez Samsung, notre objectif est de proposer des expériences d’IA pertinentes et parfaitement adaptées aux modes de vie et aux besoins locaux », a déclaré Moon, vice-président exécutif. « C’est pourquoi nous continuerons d’améliorer ces fonctionnalités régionales et d’étendre des fonctionnalités d’IA essentielles, comme le mode Énergie IA, à une gamme de prix et de types de produits plus large, au-delà des gammes hautes de gamme. »

Développer le rôle de l’IA dans la vie quotidienne

Pour l’avenir, Samsung a réaffirmé son engagement à étendre ses activités au-delà des appareils électroménagers traditionnels, notamment dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), des maisons modulaires, des services de soins pris en charge par l’assurance, de l’intelligence artificielle (IA) et de la connectivité à de nouveaux aspects du quotidien.

En combinant collaboration ouverte, personnalisation régionale et assistance logicielle à long terme, Samsung ambitionne d’alléger le quotidien des ménages et de proposer des expériences d’IA pratiques, fiables et parfaitement adaptées à leurs modes de vie.

Tekiano avec Communiqué