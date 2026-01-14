Film Where the Wind comes from d’Amel Guellaty : un souffle d’air frais sur le cinéma avec Alyssa et Mehdi

Film Where the Wind comes from d’Amel Guellaty : un vent d’air frais souffle sur le cinéma avec Alyssa et Mehdi

Le film Where the wind comes from (وين ياخذنا الريح), premier long-métrage de la réalisatrice Tunisienne Amel Guellaty est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie. Ce premier opus met en avant deux jeunes acteurs prometteurs Eya Bellagha, Slim Baccar et constitue un véritable souffle d’air frais sur le cinéma tunisien.

De type comédie dramatique, le long-métrage propose aux cinéphiles de suivre un véritable road movie poétique et charmeur exposant de magnifiques paysages de Tunis à Djerba. Plusieurs Guest Stars s’invitent au film à l’instar de Sondos Belhassen, Lassaad Jamoussi, Sawsen Mâalej, Fatma Sfar et Mohamed Grayaâ.

Traduit en français par la phrase ‘Où le vent nous emmène’, le film met en avant plusieurs difficultés que les jeunes tunisiens affrontent pour pouvoir s’affirmer personnellement et professionnellement. Les deux héros sont confrontés aussi bien aux lourdeurs administratifs qu’au lourd jugement de la société.

Ces problèmes ne ralentissent pas leur envie de liberté et d’émancipation, notamment celle de Alyssa qui ose et avance sans crainte et sans penser aux conséquences. Une sorte de projection de ce que la jeunesse tunisienne en quête de liberté, d’un avenir meilleur et de reconnaissance, vit aujourd’hui…

Synopsis du film Where the Wind Comes From : Meilleurs amis depuis l’enfance, Alyssa, l’intrépide, et Mehdi, l’artiste sensible, se sentent à l’étroit dans leur quartier modeste de la banlieue sud de Tunis. Lorsqu’Alyssa découvre un concours d’artistes à Djerba, qui pourrait être leur porte de sortie, elle entraîne Mehdi dans un voyage fantastique à travers la Tunisie, qui mettra leur amitié à l’épreuve.

Bande-annonce du film Where the wind comes from

Amel Guellaty est née à Tunis en 1988. Elle est réalisatrice, scénariste et photographe tunisienne qui s’impose sur la scène internationale. Diplômée en droit de la Sorbonne, elle débute comme assistante-réalisatrice sur Après mai d’Olivier Assayas et Mektoub, mon amour d’Abdellatif Kechiche.

Après des courts-métrages documentaires, son premier court de fiction Black Mamba (2017) est sélectionné dans plus de 60 festivals et remporte 20 prix. Chitana (2022) explore la violence contre les personnes LGBTQIA+ en Tunisie, tandis qu’elle développe d’autres projets engagés.

Polyvalente, elle réalise des films publicitaires et excelle en photographie de mode, inscrite depuis 2014 à l’International Center of Photography (ICP) de New York, avec des publications dans des magazines prestigieux.

Son premier long-métrage, Where the Wind Comes From, est sélectionné à Sundance 2025, puis à Rotterdam et Toronto. Il a remporté l’Étoile d’El-Gouna du meilleur film de fiction arabe au Festival d’El Gouna 2025 en Egypte ainsi que le Golden Bee Award du meilleur long-métrage à Malte. Il a aussi été primé aux Journées Cinématographiques de Carthage, JCC 2025, avec les prix du meilleur scénario et du public.

