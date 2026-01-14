Le forum des entrepreneurs “One business forum” organisé dans une 1ère édition le 20 janvier 2026 à Tunis

Le Président de l’Organisation national des entrepreneurs (ONE), Yassine Gouiâa, a souligné l’impératif de renforcer le rôle du secteur privé et de toutes les structures permettant de créer la richesse et de fournir tous les attributs de réussite aux petites et moyennes entreprise.

Intervenant, mardi, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de la première édition du forum des entrepreneurs “One business forum” qui sera organisée le 19 janvier 2026, à Tunis, Gouiâa a estimé que le climat d’investissement en Tunisie connaît plusieurs difficultés, notamment, en matière de financement et de multiplication des défis auxquels sont confrontés les petites et moyennes entreprises (PME) et les startups, d’où l’impératif d’identifier des initiatives nationale et opérationnelle permettant d’identifier des solutions concrètes.

“Nous aspirons à ce que ce forum soit un rendez-vous annuel réunissant tous les acteurs des secteurs public et privé pour présenter les recommandations et évaluer la réalisation des objectifs tracés, notamment en matière d’accords de partenariat signés et des opérations de réseautage”.

Il a poursuivi que le forum offre aux propriétaires de PME une opportunité pour nouer des partenariats et échanger des expériences, ainsi que développer leurs activités. A cette fin, un pavillon sera consacré pour la signature des accords et de partenariats.

Prendront part à ce forum, des partenaires de l’organisation, tels que l’Organisation patronale et le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation( APII), le registre national des entreprises (RNE) et l’Organisation des femmes entrepreneures, l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Les ministères de la Femme, de l’Économie et de la planification, du Commerce et du développement des exportations, de l’Industrie, des mines et de l’énergie participent également au forum.

Les organisateurs de l’événement misent sur le rétablissement de la confiance dans le climat des affaires, le rapprochement de la décision des acteurs économiques et l’identification des solutions opérationnelles plutôt que d’approches théoriques.

L’Organisation nationale des entrepreneurs (ONE) a été fondée en 2020, en pleine crise sanitaire suite à la pandémie de la COVID-19. Elle vise à établir une économie nationale forte fondée sur l’initiative privée, la justice régionale et le partenariat entre les secteurs public et privé, à soutenir l’économie numérique et à contribuer à l’élaboration des politiques économiques.

