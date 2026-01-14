Le Musée du Bardo présente l’exposition “Magna Mater entre Zama et Rome” avec 30 pièces du site de Zama

Le Musée du Bardo abritera l’exposition “Magna Mater entre Zama et Rome”, informe le ministère des affaires culturelles. La ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, et le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, inaugureront le mercredi 21 janvier 2026, cette exposition permettant de découvrir 30 pièces archéologiques mises au jour sur le site de Zama, dans le gouvernorat de Siliana.

L’exposition “Magna Mater entre Zama et Rome”, fait référence à la déesse Cybèle dans la mythologie romaine, dont le culte était largement répandu à Rome et dans l’Empire romain et retrace les origines et les transformations de ce culte, diffusé de l’Anatolie jusqu’à Rome.

Les trente objets exposés, comprenant des artefacts datant de différentes périodes, avant et après J.-C., témoignent de la richesse des temples et lieux de culte de l’ancienne Zama. Connue pour son histoire romaine, mais aussi médiévale, préromaine, numide et punique, la cité est mise en lumière à travers des pièces issues de trente années de fouilles conjointes tuniso-italiennes et d’un travail de restauration minutieux. Cet ensemble illustre un important échange de compétences et de savoir-faire entre la Tunisie et l’Italie.

La collection des œuvres a été transférée à Rome pour restauration, avant d’être exposées au Colisée de Rome jusqu’au 6 novembre 2025. Visitée par des millions de touristes de différentes nationalités, l’exposition a contribué à faire connaître la Tunisie et la richesse de son patrimoine, tout en valorisant sa dimension touristique et culturelle.

L’exposition revient aujourd’hui en Tunisie, dans une nouvelle scénographie, au Musée national du Bardo, où elle se tiendra à partir du mois de janvier et se poursuivra jusqu’au 21 juillet 2026.

L’événement est organisé conjointement par l’Institut national du patrimoine (INP), l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) et la Direction italienne de la valorisation du patrimoine culturel.

Tekiano avec communiqué