Météo en Tunisie : légère hausse des températures

La Météo en Tunisie indique une légère hausse des températures mercredi 14 janvier 2026. Le ciel est peu à partiellement nuageux sur tout le pays.

Le vent est de secteur sud relativement fort à localement fort sur les golfes de Tunis et Hammamet et faible à modéré ailleurs.

La mer moutonneuse à localement agitée dans les golfes de Tunis et Hammamet et peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises généralement entre 16 et 21 degrés et aux alentours de 14 degrés sur les hauteurs ouest.