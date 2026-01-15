Météo en Tunisie : pluies isolées attendues la nuit

La Météo en Tunisie indique que le temps est partiellement nuageux sur tout le pays à progressivement très nuageux la nuit du jeudi 15 janvier 2026, avec des pluies isolées et temporairement orageuses prévues sur les régions ouest la nuit.

Ces pluies s’étendront progressivement aux régions-est. Vent de secteur sud puis s’orientant vert le secteur est relativement fort à l’extrême sud avec des vents de sable locaux et faible à modéré sur le reste des régions.

Mer peu agitée à moutonneuse sur les côtes est. Les températures maximales sont situées entre 17 et 22 degrés et à 15 degrés sur les hauteurs.