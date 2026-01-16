Festival Jean Rouch Hors-les-murs Tunis 2026 : Appel à candidatures pour la 3ème édition

L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organise, du 14 au 19 avril 2026 à Tunis, la nouvelle édition du Festival Jean Rouch Hors-les-murs, en collaboration avec le Festival international Jean Rouch du Comité du film ethnographique.

Cet événement culturel et scientifique d’envergure est entièrement gratuit et ouvert au public. Il met à l’honneur le film ethnographique, le documentaire et les sciences sociales.

Créé en 1982, le Festival international Jean Rouch est reconnu pour son approche singulière qui allie cinéma, anthropologie et sciences humaines. Il s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable pour les cinéastes, chercheurs, étudiants et passionnés d’images issus de différents horizons.

Décliné en format Hors-les-murs dans plusieurs villes à travers le monde, notamment à Beyrouth et Marseille, le festival revient à Tunis pour la troisième fois en 2026, confirmant la place de la capitale tunisienne comme pôle culturel majeur en Méditerranée.

Le programme, dont les détails seront prochainement dévoilés, proposera chaque après-midi et soirée des projections de films documentaires suivies de débats en présence des réalisateurs et de spécialistes du domaine.

Une masterclass ouverte au grand public sera également animée par un cinéaste invité du festival, offrant une occasion unique d’échanger autour de la création documentaire et du regard ethnographique.

Les matinées seront, quant à elles, consacrées à des ateliers intensifs en petits groupes, réservés à des étudiants sélectionnés à l’issue d’un appel à participation. Ces ateliers visent à encourager le dialogue entre étudiants en sciences sociales, anthropologie visuelle et cinéma, et professionnels du film documentaire. Les participants bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour développer leur projet, avec des discussions collectives, des analyses filmiques et un suivi individualisé.

L’appel à candidatures est ouvert aux étudiants en master ou doctorat en sciences sociales, en anthropologie visuelle et en cinéma. La formation est entièrement gratuite et constitue une opportunité précieuse pour celles et ceux qui souhaitent s’initier au film documentaire de recherche et réfléchir à un projet de réalisation encadré par des professionnels du cinéma et de la recherche.

Les ateliers se dérouleront en français, avec possibilité de traduction sur place si nécessaire, mais une maîtrise minimale de la langue est requise. Le transport et l’hébergement sont intégralement pris en charge par les organisateurs.

Pour participer, les candidats doivent disposer d’une formation en sciences sociales ou en études cinématographiques, démontrer un intérêt marqué pour le documentaire et avoir le désir de mener un projet de film.

Le dossier de candidature doit comprendre un CV et une lettre de motivation d’une page maximum, rédigés en arabe, en anglais ou en français. Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante : charge-projets@irmcmaghreb.org. La date limite de dépôt est fixée au 6 février 2026, et les résultats seront annoncés le 27 février 2026.

