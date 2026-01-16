Météo en Tunisie : pluies attendues sur le nord et le centre

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies attendues sur le nord et le centre vendredi 16 janvier 2026. Ces pluies seront temporairement orageuses et parfois intenses, l’après-midi, notamment sur les régions de l’extrême nord-ouest et les gouvernorats du Grand Tunis, Zaghouan, Béjà et le nord de Siliana.

Les quantités les plus importantes varieront entre 20 et 40 mm avec des chutes de grêles par endroits et des vents forts dépassant temporairement 70 km/h en rafales et sous orages.

Vent du nord ouest au nord et au centre et de secteur ouest au sud relativement fort à localement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La vitesse du vent pourrait atteindre temporairement 70km/h sous forme de rafales lors des orages. Mer agitée dans la zone de Serrat et très agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont en baisse, les maximales sont situées entre 7et 11 degrés dans les régions ouest au nord et au centre et entre 12 et 17 degrés dans le reste des régions.